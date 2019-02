Skupna vaja policije in reševalcev: strelski pohod v gostinskem lokalu

Policija, notranje ministrstvo in UKC Ljubljana so podpisali načrt sodelovanja, ob tem pa izvedli skupno vajo. Po scenariju je v gostinskem lokalu izbruhnil prepir, zajeti so bili talci, na kraj dogodka pa so prihiteli policijski specialci in reševalci. Šabeder je ob tem poudaril, da je sodelovanje med policijo in UKC odlično.

Vodilni notranjega ministrstva, policije in Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so danes podpisali načrt sodelovanja za leto 2019, s katerim želijo še dodatno okrepiti že doslej dobro sodelovanje. Dogodek je popestrila skupna vaja policistov specialne enote in reševalcev UKC. Z njo so prikazali, kako poteka njihovo terensko delo. Letni načrt sodelovanja so podpisali minister za notranje zadeveBoštjan Poklukar, generalna direktorica policijeTatjana Bobnar in generalni direktor ljubljanskega UKC Aleš Šabeder. Vsi trije so ob tem poudarili pomen dobre usklajenosti pripadnikov različnih služb, ko je treba poskrbeti za varnost in življenja ljudi.

FOTO: Aljoša Kravanja

Sodelovanje med policijo in UKC je odlično Njihova enotna ocena je, da je dolgoletno sodelovanje med policijo in UKC odlično. Po besedah Bobnarjeve si delijo poslanstvo in pa delo na terenu v dobro ljudi: "Rezultat našega odličnega sodelovanja bodo občutili ljudje, za katere vsi skupaj delamo in ki zelo težko čakajo zvok siren, ko se znajdejo v stiski." Šabeder je spomnil, da policija in ljubljanski UKC prav tako sodelujeta v številnih preventivnih akcijah, kot je bila npr. odmevna akcija opozarjanja pred uporabo pirotehničnih sredstev. Dejal je, da policija tudi skrbi za varovanje kritične infrastrukture UKC. Poklukar pa je dodal, da bo podpis letnega načrta še nadgradil odlično sodelovanje obeh služb. Policisti ter zdravniki in reševalci so velikokrat postavljeni pred skupno nalogo v nepredvidljivih in tudi nevarnih okoliščinah, ki jih spremlja bitka s časom. Letni načrt zato opredeljuje tudi skupna usposabljanja. Policija in UKC Ljubljana za izvajanje načrta vsak posebej zagotavljata finančne in kadrovske vire.

Ob podpisu načrta sodelovanja so odigrali scenarij strelskega pohoda v gostinskem lokalu. FOTO: Aljoša Kravanja