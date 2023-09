UKC Ljubljana: Obravnava otrok s prirojenimi srčnimi napakami poteka nemoteno

Kljub temu, da so strokovnjaki iz UKC v izraelski center poslali kompletno medicinsko dokumentacijo omenjenih bolnih otrok in da so bili glede strokovnih vprašanj z zdravniki v centru v stiku po telefonu in elektronski pošti tako pred kot tudi po tistem, ko sta otroka odpotovala v Izrael, jima tudi tam niso mogli pomagati, so sporočili iz vodstva UKC Ljubljana.

Ne glede na to, da gre za redke in hude oblike prirojenih srčnih napak pri obeh otrocih, bo strokovni direktor Pediatrične klinike UKC Ljubljana za razjasnitev vseh okoliščin strokovnemu direktorju UKC Ljubljana predlagal izvedbo izrednega strokovnega nadzora z zunanjimi neodvisnimi strokovnjaki, so zapisali. Staršem preminulih otrok je vodstvo UKC izrazilo sožalje in jim sporočilo, da so jim vrata za pogovor in pomoč na pediatrični kliniki vedno odprta.

Po odhodu Mihe Weissa je UKC Ljubljana namreč ostal z enim otroškim srčnim kirurgom Igorjem Šehićem. Ker je pred tem marca sodelovanje z UKC Ljubljana prekinil češki otroški srčni kirurg Roman Gebauer, se je vodstvo zavoda že na začetku poletja o 25-odstotni zaposlitvi in dodatno še opravljanju operativnih posegov za prevzem programa dogovorilo z Janezom Vodiškarjem. Kot so navedli, je bil Vodiškar sredi poletja zaradi dodatne varnosti v tem času dosegljiv za morebitno pomoč, ki sicer ni bila potrebna. Dejavnost je tako ves čas nemoteno potekala, so dodali v sporočilu vodstva UKC Ljubljana.