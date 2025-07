UKC Ljubljana agenciji poslal vsa dokazila za odprtje heliporta

Po njegovih besedah so bili zato prisiljeni v iskanje alternativ, saj bi drugače morali ali zapreti heliport za celoten čas gradnje, kar bi bilo nesprejemljivo, ali zapreti eno ravnino, kar pa bi zmanjšalo obratovanje heliporta za 25 odstotkov. Skupaj s podjetjem Lupus Aerosolutions so nato našli optimalno rešitev, in sicer ustanovitev novega vzhodnega koridorja z dodatno varnostno proceduro. " Ker so kljub vsemu žerjavi tako blizu, da posegajo v samo ravnino ," je povedal Penko Šajn.

Helikopterji sicer v času zaprtja heliporta pristajajo v vojašnici Edvarda Peperka v Mostah v Ljubljani. Tam so od 30. junija, ko je heliport zaprt, zabeležili 36 pristankov. V UKC Ljubljana poudarjajo, da gre za najboljšo alternativno lokacijo. Prihod pacienta v UKC Ljubljana pa se lahko v času zaprtja heliporta podaljša za okoli 20 do 25 minut.

Iz UKC Ljubljana pa so sporočili, da gre za zahteven postopek, ki terja svoj čas, saj vključuje oblikovanje novega priletno-odletnega koridorja, vzpostavitev varnostnega postopka, šolanje kadra za izvajanje omenjenega postopka ter izdajo novega obratovalnega dovoljenja agencije za civilno letalstvo. Izvedli so izobraževanje žerjavistov, vodij gradbišča, gasilcev in drugih, so pojasnili.

Z varnostno proceduro bodo žerjave med obratovanjem heliporta umikali in tako zagotovili varen pristanek vsem helikopterjem, letalskim in medicinskim posadkam.

Na ploščadi heliporta so v času zaprtja odstranili tudi stare oznake, opravili visokotlačno pranje ploščadi in izvedli nanos novih talnih oznak, v skladu z posodobljenim priročnikom heliporta in najnovejšimi letalskimi standardi, so še sporočili iz kliničnega centra.

Na očitke, da so heliport zaprli v najbolj obremenjenih mesecih, pa je Penko Šajn odgovoril, da so poletni meseci res bolj obremenjeni, a da noben mesec ne bi bil optimalen. Dodal je, da so bili prisiljeni dela izvesti zdaj in da so zelo kompliciran postopek, ki bi se lahko vlekel tudi več mesecev, izvedli v najkrajšem možnem času.