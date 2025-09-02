Svetli način
Slovenija

UKC Ljubljana z najsodobnejšo napravo za zdravljenje motenj srčnega ritma

Ljubljana, 02. 09. 2025 13.22 | Posodobljeno pred 49 minutami

STA
V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so pridobili najsodobnejšo napravo za zdravljenje kompleksnih motenj srčnega ritma. Naprava omogoča fleksibilen način zdravljenja, z njo pa lahko opravijo poseg ne glede na vrsto motnje srčnega ritma, ki jo diagnosticirajo med posegom, je dejal vodja programa elektrofiziologije srca Andrej Pernat.

Napravo so pridobili v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani preko razpisa Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost.

Po besedah vodje programa elektrofiziologije srca na kliničnem oddelku za kardiologijo interne klinike UKC Ljubljana Pernata si napravo želijo mnoge institucije, saj za bolnike pomeni najsodobnejši in v mnogih primerih tudi najvarnejši način zdravljenja.

V UKC Ljubljana so jo med prvimi v ožji regiji pridobili tudi po zaslugi Damijana Miklavčiča, ki vodi program razvoja elektroporacije na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko in pri razvoju dela naprave sodeluje z vodilnim podjetjem na področju biomedicinske tehnike Medtronic iz ZDA.

Miklavčič je spomnil, da slovenska javnosti elektoporacijo pozna predvsem iz onkologije, saj so na Onkološkem inštitutu Ljubljana vpeljali elektrokemoterapijo. "Tukaj gre za podobno metodo, pri čemer z električnimi pulzi destabiliziramo celično membrano do te mere, da se celica, v tem primeru kardiomiocid, ne odzove s celično smrtjo. S tem lahko del tkiva, ki povzroča aritmije v srcu, uničimo na netermičen način," je pojasnil.

Naprava po njegovih besedah združuje zadnjo generacijo radiofrekvenčne ablacije in elektroporacijo, ki prevzema primat na tem področju, dodali pa so tudi izredno zmogljiv sistem za elektroanatomsko kartiranje. "To omogoča posege skupaj z inovativnim dizajnom katetra," je dodal Miklavčič.

Namesto več opravili le en poseg

Vodja programa elektrofiziologije srca na kliničnem oddelku za kirurgijo srca in ožilja kirurške klinike UKC Ljubljana Matevž Jan pa je pojasnil, da ne gre za operacije, ampak za invazivne posege, ki jih opravijo v lokalni ali splošni anasteziji ali globoki sedaciji. "Skozi žilo v dimljah vstavimo kateter za ablacijo in lahko z enim samim katetrom naredimo diagnostiko in potem tudi ablacijo," je povedal. Z napravo bodo tako lahko namesto več opravili le en poseg, kar je bolj učinkovito in varno.

Okrevanje po posegu je zelo kratko. Bolnik gre lahko naslednji dan domov, teden dni po posegu pa se lahko vrne na delo, športniki na treninge, je dodal Jan.

Strokovni direktor interne klinike UKC Ljubljana Zlatko Fras je povedal, da je metoda najpogosteje namenjena zdravljenju najpogostejše motnje srčnega ritma, to je atrijska fibrilacija. Ocenjujejo, da ima to motnjo dva odstotka splošne populacije, teh bolnikov pa je vedno več.

UKC Ljubljana motnje srčnega ritma elektrofiziologija kardiologija zdravljenje srca
