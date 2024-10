UKC Ljubljana s prenovljenim otroškim oddelkom na dermatovenerološki kliniki

Za prenovo otroškega oddelka so se po besedah predstojnice dermatovenerološke klinike Tanje Planinšek Ručigaj odločili že pred leti. Prenovo so nato končno potrdili sredi lanskega leta, začela pa se je decembra. V času prenove so otroke zdravili na prilagojenem odraslem oddelku dermatološke klinike na treh do štirih posteljah.

Prenova tako majhnega oddelka znotraj Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKC) Ljubljana ne pomeni veliko le zaposlenim, ampak tudi malim bolnikom z dermatološkimi obolenji in njihovim starše, ki jim je ta oddelek namenjen in jim bo nudil boljšo in kakovostnejšo obravnavo na kliniki, je prepričana Planinšek Ručigajeva.