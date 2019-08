UKC Ljubljana s pritožbo na odločitev sodišča glede odpovedi Smiljiću

Sodišče pa je ugotovilo, da so Smiljiću v ljubljanskem kliničnem centru delovno razmerje odpovedali iz namišljenih razlogov oziroma zaradi ukinitve delovnega mesta, čeprav potreba po delu, ki ga je opravljal, dejansko ni prenehala.

Uroš Smiljić , zoper katerega še poteka kazenski postopek na ljubljanskem okrožnem sodišču, je namreč na delovnem in socialnem sodišču vložil tožbo proti UKC Ljubljana, v kateri je zahteval, da ga ta znova zaposli. UKC ga je namreč odpustil aprila 2018 zaradi ukinitve delovnega mesta.

K odpovedi je v veliki meri prispeval izbruh afere s preskakovanjem čakalnih vrst in posledično negativna medijska kampanja, je še ugotovilo delovno sodišče in opozorilo, da to ni utemeljeni poslovni razlog za odpoved.

Če so v UKC Ljubljana menili, da je Smiljić storil kaznivo dejanje, bi morali sprožiti postopke za odpoved iz krivdnih razlogov.