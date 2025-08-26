UKC Ljubljana se sprašuje: Kje ste obrtniki?

"Kje ste obrtniki?" Tako je Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKCL) začel svojo objavo na platformi X, v kateri so opozorili, da "kljub transparentnim razpisom za obrtniška dela" še vedno prejemajo le ponudbe ozkega kroga izvajalcev. Zato so vse zainteresirane obrtnike pozvali, naj se odzovejo na njihova javna naročila.
"Vsem interesentom sporočamo, da smo UKCL očistili klientelizma in vabimo, da se izvajalci odzovete na JN in sodelujete v DNS (Dinamičnem Nabavnem sistemu). S sodelovanjem boste pripomogli, da zgradimo boljši in učinkovitejši zdravstveni sistem za vse nas," so zapisali.
Trenutno je na Portalu javnih naročil Republike Slovenije 11 aktualnih javnih razpisov za različne storitve in nabavo, na katere se je še možno prijaviti.
V zadnjih dveh letih podali več ovadb
Na UKC Ljubljana so v eni od objav zapisali tudi, da je moral UKCL "v prepotrebnem procesu vzpostavljanja transparentnosti delovanja" v zadnjih dveh letih večkrat ukrepati. Navedli so, da so na področju investicij in vzdrževanja podali sedem izrednih odpovedi iz krivdnih razlogov in 28 rednih odpovedi in/ali sporazumnih razhodov; na področju nabave pa so morali podati dve izredni odpovedi iz krivdnih razlogov in 15 rednih odpovedi in/ali sporazumnih razhodov in pet prerazporeditev.
Poleg tega so podali tudi več ovadb na Policijo in Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), so zapisali.
Dodali so še, da so iz razpisnih komisij umaknili "nezanesljive sodelavce" in vključili strokovnjake, ki lahko pripomorejo. Pri tem so kot primer navedli dr. Marka Noča, mednarodno priznanega kardiologa, ki je na primeru drago preplačanih žilnih opornic skupaj z zdravnikom Blažem Mrevljetom dokazal, da je mogoče tudi v Sloveniji nabaviti najbolj kakovosten in preizkušen medicinski material po podobno nizkih cenah kot v veliko bogatejših državah.
"Korupcija v UKCL nima političnega skupnega imenovalca, skupni imenovalec je pohlep," so še poudarili v naši največji bolnišnici.
Obrtniki: Naj UKC pošlje povpraševanje in jim bomo pomagali pri iskanju
Predsednik Obrtniške zbornice Slovenije Blaž Cvar je povedal, da so vedno pripravljeni posredovati pri obrtniških delih. "Smo na voljo. Naj UKC pošlje povpraševanje in jim bomo pomagali poiskati obrtnike. Je pa težava, da ima večina obrtniških poklicev probleme s kadri. Če je morda to problem, da težko pridejo do teh izvajalcev, potem verjamem, da drugih razlogov ni."
Cvar pravi, da je na splošno veljalo, da je težko priti do poslov, za katere se je smatralo, da so potrebne zveze. "Vendar verjamem, da tisti, ki delo opravi korektno, na kvaliteten način in s primerno ceno, ne bo nikoli imel težav z naročili."
Ob tem se je dotaknil tudi problema korupcije, za katero pravi, da je prisotna, enega od razlogov pa vidi v preobsežni birokraciji in zapletenih postopkih pri pridobivanju poslov, kar nudi priložnost za koruptivna dejanja. "Zato govorimo o debirokratizaciji, o poenostavitvi postopkov. Ko govorimo o javnih razpisih, pa bo potrebno morda začeti gledati na pogoje malce drugače kot trenutno."
