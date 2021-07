Minister Poklukar UKC Ljubljana zapustil v globokih dolgovih

A več kot 20 milijonov izgube v štirih mesecih je preseglo vse napovedi. Glede na podatke, ki so jih pridobili na portalu necenzurirano.si, je imel ljubljanski UKC, ki ga po februarskem odhodu Janeza Poklukarja začasno vodi Jože Golobič, v mesecih od januarja do aprila 229 milijonov evrov prihodkov in 249 milijonov odhodkov. Slednji so se povečali, in sicer so imeli za petino višje stroške za porabljeni material, za desetino so bile višje storitve in za tretjino se je zvišal strošek za delo. Okoli 8500 zaposlenih je namreč UKC Ljubljana stalo 143 milijonov evrov, kar je 36 milijonov več od načrtovanih 107 milijonov.