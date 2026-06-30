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UKC Ljubljana z novo prelomno metodo za zdravljenje kožnega raka

Ljubljana, 30. 06. 2026 15.21 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Novinarska konferenca o Mohsovi mikrokirurgiji

Dermatovenerološka klinika UKC Ljubljana je letos na področju kirurškega zdravljenja kožnih rakov na glavi, vratu in distalnih delih okončin uvedla novo metodo zdravljenja – t. i. Mohsovo mikrokirurgijo. Kot so sporočili, so s tem postali prva ustanova v regiji, ki izvaja tovrstne posege, Slovenija pa šesta evropska država, kjer je ta metoda na voljo.

Letos so opravili 70 posegov, njihov cilj pa je okoli 600 posegov letno ter pridobitev licence za regijski center, akreditiran v ZDA. Uspešnost odstranitve nemelanomskega kožnega raka s to metodo dosega kar 99,6 odstotka. "To pomeni, da ima pacient s primarnim bazalnoceličnim karcinomom skoraj 100-odstotno verjetnost ozdravitve," je o uspešnosti metode dejal gostujoči prof. dr. Aleksandar L. Krunić, specialist dermatovenerologije in Mohsove kirurgije.

"Pri klasični metodi odstranitve nemelanomskih kožnih rakov se tkivo odstrani, rano zašije, preparat pa se na patohistološko preiskavo pošlje šele po posegu. V laboratoriju nato preverijo, ali tumor sega do kirurškega roba. Če se pokaže, da tumor ni bil odstranjen v celoti, je treba poseg ponoviti. To pomeni, da mora pacient pridobiti novo napotnico in priti na nov poseg, tumor pa lahko v tem času raste," je pojasnila prim. doc. dr. Tanja Planinšek Ručigaj, predstojnica Dermatovenerološke klinike.

Novinarska konferenca o Mohsovi mikrokirurgiji
Novinarska konferenca o Mohsovi mikrokirurgiji
FOTO: UKC Ljubljana

"Mohsova mikrokirurgija je najučinkovitejša metoda odstranjevanja bazalnoceličnega karcinoma. Gre za poseben način odvzema tkiva in označevanja vzorca. Ko vzorec sprejmemo v histopatološki laboratorij, ga zamrznemo, obarvamo in pregledamo pod mikroskopom. Zaradi posebnega načina odvzema in označevanja lahko natančno določimo lokacijo morebitnih preostalih tumorskih celic v kirurškem robu. To kirurgu omogoča, da poseg nadaljuje le tam, kjer so tumorske celice še prisotne," je potek in prednosti metode opisala asist. Violeta Hosta, namestnica vodje histopatološkega laboratorija Dermatovenerološke klinike.

Šele ko so vsi kirurški robovi negativni, kirurg bolniku zašije rano. Ključen pogoj za izvajanje te metode pa je akreditiran laboratorij v neposredni bližini kirurške ambulante. Dermatovenerološka klinika UKC Ljubljana je ena redkih ustanov v Evropi, kjer sta laboratorij in kirurgija združena v isti stavbi, kar omogoča hitrejšo analizo vzorcev in natančnejše načrtovanje posega.

Novinarska konferenca o Mohsovi mikrokirurgiji
Novinarska konferenca o Mohsovi mikrokirurgiji
FOTO: UKC Ljubljana

Za pacienta to pomeni, da kirurg poleg tumorskega tkiva odstrani le minimalno količino zdravega tkiva, kar je pomembno na področju obraza in glave, zlasti na prehodu kože v sluznico, torej okrog oči in ust. Po takem posegu je okrevanje hitrejše, brazgotine na vidnih delih obraza, vratu in okončin pa so manjše.

Poseg je lahko nekoliko daljši kot pri klasični metodi, a je zaključen v enem dopoldnevu. Poteka v lokalni anesteziji, pacient pa bolnišnico zapusti takoj po posegu. "To pomeni, da bolnik v enem obisku opravi vso potrebno terapijo. Poleg tega je za paciente prednost te metode v tem, da se bistveno zmanjša možnost ponovitve tumorja," poudarja prim. doc. dr. Planinšek Ručigaj.

UKC Ljubljana Mohsova mikrokirurgija kožni rak dermatologija

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