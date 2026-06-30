UKC Ljubljana z novo prelomno metodo za zdravljenje kožnega raka

Letos so opravili 70 posegov, njihov cilj pa je okoli 600 posegov letno ter pridobitev licence za regijski center, akreditiran v ZDA. Uspešnost odstranitve nemelanomskega kožnega raka s to metodo dosega kar 99,6 odstotka. "To pomeni, da ima pacient s primarnim bazalnoceličnim karcinomom skoraj 100-odstotno verjetnost ozdravitve," je o uspešnosti metode dejal gostujoči prof. dr. Aleksandar L. Krunić, specialist dermatovenerologije in Mohsove kirurgije. "Pri klasični metodi odstranitve nemelanomskih kožnih rakov se tkivo odstrani, rano zašije, preparat pa se na patohistološko preiskavo pošlje šele po posegu. V laboratoriju nato preverijo, ali tumor sega do kirurškega roba. Če se pokaže, da tumor ni bil odstranjen v celoti, je treba poseg ponoviti. To pomeni, da mora pacient pridobiti novo napotnico in priti na nov poseg, tumor pa lahko v tem času raste," je pojasnila prim. doc. dr. Tanja Planinšek Ručigaj, predstojnica Dermatovenerološke klinike.

Novinarska konferenca o Mohsovi mikrokirurgiji FOTO: UKC Ljubljana

"Mohsova mikrokirurgija je najučinkovitejša metoda odstranjevanja bazalnoceličnega karcinoma. Gre za poseben način odvzema tkiva in označevanja vzorca. Ko vzorec sprejmemo v histopatološki laboratorij, ga zamrznemo, obarvamo in pregledamo pod mikroskopom. Zaradi posebnega načina odvzema in označevanja lahko natančno določimo lokacijo morebitnih preostalih tumorskih celic v kirurškem robu. To kirurgu omogoča, da poseg nadaljuje le tam, kjer so tumorske celice še prisotne," je potek in prednosti metode opisala asist. Violeta Hosta, namestnica vodje histopatološkega laboratorija Dermatovenerološke klinike. Šele ko so vsi kirurški robovi negativni, kirurg bolniku zašije rano. Ključen pogoj za izvajanje te metode pa je akreditiran laboratorij v neposredni bližini kirurške ambulante. Dermatovenerološka klinika UKC Ljubljana je ena redkih ustanov v Evropi, kjer sta laboratorij in kirurgija združena v isti stavbi, kar omogoča hitrejšo analizo vzorcev in natančnejše načrtovanje posega.

Novinarska konferenca o Mohsovi mikrokirurgiji FOTO: UKC Ljubljana