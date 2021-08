UKC Ljubljana z novim razpisom za vodstvo: Ne želimo tvegati časovne stiske

Na 6. redni seji Sveta UKC Ljubljana so člani Sveta med najpomembnejšimi točkami obravnavali razpisa za generalnega in strokovnega direktorja zavoda in poslovanje UKC Ljubljana v prvih šestih mesecih. Svet zavoda je sprejel sklep o objavi razpisov za generalnega in strokovnega direktorja UKC Ljubljana. Oba razpisa bosta objavljena 30. 8. 2021. Kandidati za generalnega in strokovnega direktorja se lahko na razpis prijavijo do vključno 14. 9. 2021. Imenovani sta tudi razpisni komisiji, ki bosta preverjali izpolnjevanje pogojev prijavljenih kandidatov za obe delovni mesti. Oba postopka morata biti zaključena v 30 dneh od objave razpisov, so sporočili z UKC Ljubljana.

Predsednik Sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontelj je pojasnil, da so se za ta korak odločili iz več razlogov: "Bližata se roka, ko prof. Buturović Ponikvar poteče mandat strokovne direktorice, gospodu Golobiču pa funkcija vršilca dolžnosti generalnega direktorja. Zato želi Svet zavoda ravnati odgovorno. Ne želimo si namreč časovne stiske. UKC Ljubljana bo po napovedih razvoja epidemije ravno v času, ko bi bil že skrajni čas, da začnemo postopek razpisa za generalnega direktorja, najbolj obremenjen zaradi epidemije in drugih respiratornih obolenj. Zato Svet UKC Ljubljana ocenjuje, da je prav, da oba postopka izvedemo še pred najzahtevnejšim obdobjem. Poleg tega naša največja bolnišnica vstopa v zgodovinsko in izjemno zahtevno obdobje investicij. Potrebni bodo izjemna učinkovitost, dobro vodenje in organizacija dela zavoda za nemoteno izvajanje teh zahtevnih nalog. V Svetu zavoda dvigujemo tudi pričakovanja glede vodenja, rezultatov poslovanja in organizacije dela v UKC in želimo sogovornika oziroma stabilno vodstvo. Nenazadnje se nam zdi pomembno, da obe funkciji nastopita istočasno s ciljem homogenega vodenja."

Spomnimo

Jože Golobič je vodenje največje slovenske bolnišnice prevzel po odhodu predhodnika Janeza Poklukarja na mesto ministra za zdravje. Še prejšnji svet zavoda ga je na mesto vršilca dolžnosti direktorja imenoval februarja, in sicer do imenovanja novega oz. za največ eno leto. Dosedanja strokovna direktorica UKC Ljubljana Jadranka Buturović Ponikvar pa je to funkcijo prevzela januarja 2018, tako da se ji štiriletni mandat izteče v začetku leta 2022.