UKC Ljubljana za odpravo minusa pričakuje uskladitev cen ZZZS

Po več letih sanacije je vodstvo UKC Ljubljana za letos načrtovalo izravnano poslovanje. To je po besedah generalnega direktorja Janeza Poklukarja še dosegljiv cilj, če bodo na podlagi protikoronskih zakonov dobili sredstva za pokritje izpada tistih storitev, ki jih niso mogli opraviti med epidemijo, in če bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) cene zdravstvenih storitev uskladil z zakonodajo.

Vse našteto bodo po njegovih napovedih odprli na pogajanjih za sklenitev aneksa k splošnemu dogovoru za letos, kjer nameravajo opozoriti tudi na neustrezno plačevanje tistih zdravstvenih storitev, ki jih UKC izvaja kot terciarna ustanova, to so na primer medbolnišnični helikopterski prevozi ali posegi perkutane vstavitve srčnih zaklopk.

Prav tako splošni dogovor ne upošteva, da so javni uslužbenci od julija upravičeni do višjega regresa za prehrano (dodatnih 330.000 evrov). ZZZS tudi ne plačuje testiranja na okužbo z novim koronavirusom, v UKC Ljubljana pa so doslej opravili že 1,1 milijona brisov, niti ne priznava višjih stroškov, ki jih imajo v specialistični ambulantni dejavnosti zaradi preventivnih ukrepov pred širjenjem koronavirusa. Po vsakem pregledu bolnika morajo namreč 10 prostore minut zračiti, kar pomeni, da v enakem delovnem času pregledajo manj bolnikov, porabijo več varovalne opreme. "Za UKC Ljubljana samo ti novi standardi pomenijo 11 milijonov evrov letno," je nanizal Poklukar.

Če UKC Ljubljana opravi več kot 103 posege, bo začel ustvarjati minus, kar se bo po napovedih Poklukarja tudi zgodilo. "Ocenjujemo, da bi do konca leta opravili še okoli 100 takih posegov, njihova vrednost bi znašala okoli milijon evrov," je dejal Poklukar, ob tem pa pojasnil, da si UKC Ljubljana težko privošči tak minus, čeprav gre za poseg, ki se je izkazal za odlično metodo menjave aortnih srčnih zaklopk, pri katerem je smrtnost manjša. "Naj ZZZS in minister za zdravje povesta, kako naprej," je dodal Poklukar.

Vodstvo UKC Ljubljana sicer ocenjuje, da bodo do konca leta uspeli izpolniti 95 odstotkov programa, ki so ga načrtovali za letos. Čakalne vrste so najdaljše na področjih ortopedije (operacije hrbtenice in kolka), na dermatologiji in otorinolaringologiji. Epidemija je še zaostrila zadeve na področjih, kjer so imeli že prej težave s čakalnimi dobami. Kot je povedal Poklukar, je samo vrednost zdravstvenih storitev za bolnike, ki čakajo nad dopustno čakalno dobo, ocenjena na 20 milijonov evrov. Nad dopustno čakalno dobo čaka 23.000 bolnikov v specialistični ambulantni dejavnosti, za funkcionalno diagnostiko 9000, za bolnišnično dejavnost 7600 bolnikov.

Zaradi epidemije novega koronavirusa v prvih petih mesecih letos niso uspeli realizirati za 5,3 milijona evrov storitev na področju prospektivne dejavnosti. Največji izpad (1,3 milijona evrov) beležijo na programu operacij na odprtem srcu, za 557.429 evrov je izpada pri programu operacij hrbtenice in za 525.544 evra izpada pri programu endoproteze kolka, so navedli v UKC Ljubljana.

Na področju specialističnih ambulantnih dejavnostih so zaradi 86.827 manj obiskov bolnikov pridelali izgubo v višini 3,152 milijona evrov. Največje odstopanje dejansko opravljenega dela od načrtovanega beležijo pri dejavnosti kirurgije (za 602.445 evrov), otorinolaringologije (za 364.257 evrov) in pediatrije (za 331.193 evrov).