UKC Ljubljana zaradi suma korupcije odpustil uslužbenca in ga prijavil Policiji

V UKC Ljubljana so zaradi spornih poslov z enim od dobaviteljev Policiji prijavili nekdanjega vodilnega uslužbenca iz sektorja za tehnično vzdrževanje.

MPGE ima nekaj manj kot 30 zaposlenih in je z UKC Ljubljana začel poslovno sodelovati pred sedmimi leti. Prvi večji posel so sklenili leta 2018, ko je bil izbran za 280.000 evrov vreden projekt novega razvoda vodovodnih cevi za hospital. Za to področje je bil pristojen Reberšek, ki je bil izbran tudi kot skrbnik pogodbe za strokovno izvedbo del.

Tri leta pozneje so v UKC Ljubljana iskali izvajalca strojnoinstalacijskih del. Za posel se je zanimalo tudi podjetje Janko Team, a je podjetje MPGE oddalo nižjo ponudbo in dobilo 1,2 milijona evrov vreden posel. Znova je skrbnik postal Reberšek.

Skupna vrednost plačil, ki jih je MPGE dobil od UKC Ljubljana, je sicer bistveno višja in znaša skoraj tri milijone evrov. Do poslov je podjetje prihajalo večinoma prek naročilnic oz. evidenčnih naročil, kjer se v UKC Ljubljana praviloma obrnejo na peščico vnaprej izbranih podjetij in od njih pridobijo ponudbe.

Na drobljenje obsega del, da bi se izognili javnim razpisom, naj bi postalo pozorno tudi vodstvo UKC Ljubljana. Naredili so revizijo Reberškovega dela, predvsem poslov z MPGE. Pri tem naj bi odkrili vrsto nepravilnosti, med drugim tudi lažno prikazovanje opravljenega dela, na primer požarne straže, za katere naj bi se izkazalo, da so bile obračunane, ne pa tudi opravljene. S tem naj bi prišlo do namernega materialnega oškodovanja UKC Ljubljana.

V času, ko je bil Reberšek redno zaposlen na UKC Ljubljana, je imel več podjetij z visokimi prihodki. Med drugim ima status samostojnega podjetnika, prek katerega je lani po podatkih ebonitete.si ustvaril 166 tisoč evrov prihodkov in 40 tisoč evrov dobička. Ima tudi podjetje za inženiring S.I.M., ki na leto beleži več deset tisoč evrov prihodkov.

MPGE pa se pojavlja tudi v drugih, večjih poslih UKC Ljubljana. Tako so v UKC Ljubljana konec leta 2021 podpisali dober milijon evrov vredno pogodbo o pripravi prostorov in nakup angiografskega rentgenskega aparata na nevrološki kliniki. Posel je dobilo podjetje Medicoengineering, ki trenutno sodeluje pri večini največjih investicij v slovenskem zdravstvu. Njegova lastnika sta Igor in Tanja Zabret. Kot je razvidno iz dokumentacije, je Medicoengineering kot podizvajalca pri 283 tisoč evrov vrednih strojnih inštalacijskih delih določil MPGE, njegovega nekdanjega dolgoletnega direktorja Stanka Reparja pa za vodjo del za področje strojništva.

Reberšek je očitke za Necenzurirano že zanikal in napovedal, da bo zoper odpoved uveljavljal pravna sredstva.