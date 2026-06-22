UKC Ljubljana: zaznali izbruh nalezljivega virusnega vnetja oči

Kot poudarjajo v UKC Ljubljana, gre za visoko nalezljivo bolezen, ki pa je pri večini bolnikov samoomejujoča in običajno ne pušča trajnih posledic.
Po zaznavi povečanega števila okužb so na kliniki uvedli dodatne preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja virusa. Med drugim so okrepili in povečali pogostost razkuževanja površin, medicinskih pripomočkov in čakalnic, ločili bolnike s sumom na okužbo od drugih pacientov ter uvedli prednostno obravnavo sumljivih primerov.
Poseben poudarek namenjajo tudi higieni rok. Opozarjajo tako zaposlene kot bolnike, naj dosledno upoštevajo priporočila za preprečevanje širjenja okužb. O izbruhu in zaščitnih ukrepih obiskovalce opozarjajo tudi obvestila na vhodu v kliniko, pri sprejemu in v čakalnicah.
Na Očesni kliniki opozarjajo, da v urgentno-triažni ambulanti vsak dan pregledajo približno sto bolnikov, med njimi pa je tudi veliko takih, ki nujne obravnave ne potrebujejo.
Po njihovih besedah takšni obiski povečujejo možnost prenosa okužbe in hkrati podaljšujejo čakalne dobe za bolnike, ki pomoč nujno potrebujejo.
Bolnike zato pozivajo, naj urgentno-triažno ambulanto obiščejo le v primeru nenadnega ali hitro slabšajočega se vida, motenj v vidnem polju, hude bolečine v očesu, poškodbe očesa.
Posameznike, ki imajo zgolj pordelo, srbeče ali solzeče oko, brez hujših težav z vidom ali bolečin, prosijo, naj v tem obdobju ostanejo doma in se najprej posvetujejo s svojim izbranim zdravnikom.
"Na ta način bodo zaščitili sebe in druge bolnike ter omogočili nemoteno obravnavo tistih, ki zdravstveno pomoč potrebujejo najnujneje," poudarjajo na Očesni kliniki.
Adenovirusni konjunktivitis se sicer prenaša zelo hitro, predvsem prek neposrednega stika z izločki okužene osebe ali prek onesnaženih površin. Med najpogostejšimi znaki bolezni so pordele oči, solzenje, občutek tujka v očesu, srbenje in občutljivost na svetlobo.
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