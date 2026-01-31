UKC Maribor dobil novi obsevalnik: 'Ne bo več voženj v Ljubljano'

Kot je dejala v.d. predstojnice oddelka Tamara Petrun, so si po več kot dveh letih dela v oteženih okoliščinah vsi močno oddahnili. Še dva nova linearna pospeševalnika pričakujejo čez dva do tri tedne in po besedah Petrun bodo zaposleni na oddelku za onkologijo naredili vse, kar je v njihovi moči, tudi z delom čez običajni delovni čas, da bi te tri naprave lahko začeli uporabljati za obsevanja bolnikov v aprilu. "To je izjemno optimistično, a bomo zmogli," je zatrdila. Po dostavi in montaži je namreč napravo treba še umeriti, kar ponavadi traja pol leta. Po zagonu treh novih obsevalnikov nameravajo odstraniti še zadnjega starega, nato pa dostaviti še četrtega novega, s katerim bodo začeli obsevati bolnike predvidoma konec julija ali v začetku avgusta, je pojasnila.

Z dosedanjima obsevalnikoma so imeli nenehno težave, saj sta se zaradi starosti pogosto kvarila, problem je bilo tudi zagotavljanje rezervnih delov. "Najbolj grozno je takrat, ko že obsevamo, pa ugotovimo neko napako, ljudje pa zunaj čakajo. Zdaj tega ne bo več," je ponazorila. Novi obsevalniki jim omogočajo širitev obsega obsevanj, zato jim ne bo več treba pošiljati bolnikov na obsevanja na Onkološki inštitut v Ljubljani. "Še vedno se bodo določeni raki zdravili v Ljubljani, za večino pa imamo zdaj možnost, da lahko ponudimo vse, kar obstaja, v Mariboru. Imamo tudi novi CT simulator, na katerem začnemo delati v ponedeljek. Imamo tudi planirni sistem, ki temelji na umetni inteligenci in je najboljši v svetu, kar pomeni, da imamo cel paket," je pojasnila v.d. predstojnice.

