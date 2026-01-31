Naslovnica
Slovenija

UKC Maribor dobil novi obsevalnik: 'Ne bo več voženj v Ljubljano'

Maribor, 31. 01. 2026 11.50

Avtor:
U.Z. STA
UKC Maribor dobil novi obsevalnik

V Univerzitetni klinični center Maribor so dostavili prvega od skupno štirih obljubljenih novih obsevalnikov za oddelek za onkologijo, ki bodo nadomestili stara, ki se nenehno kvarita. "S tem ne bo več voženj v Ljubljano, zdravljenje bo še bolj kvalitetno in prijazno," je zadovoljna v.d. predstojnice oddelka Tamara Petrun.

Kot je dejala v.d. predstojnice oddelka Tamara Petrun, so si po več kot dveh letih dela v oteženih okoliščinah vsi močno oddahnili. Še dva nova linearna pospeševalnika pričakujejo čez dva do tri tedne in po besedah Petrun bodo zaposleni na oddelku za onkologijo naredili vse, kar je v njihovi moči, tudi z delom čez običajni delovni čas, da bi te tri naprave lahko začeli uporabljati za obsevanja bolnikov v aprilu. "To je izjemno optimistično, a bomo zmogli," je zatrdila.

Po dostavi in montaži je namreč napravo treba še umeriti, kar ponavadi traja pol leta. Po zagonu treh novih obsevalnikov nameravajo odstraniti še zadnjega starega, nato pa dostaviti še četrtega novega, s katerim bodo začeli obsevati bolnike predvidoma konec julija ali v začetku avgusta, je pojasnila.

Z dosedanjima obsevalnikoma so imeli nenehno težave, saj sta se zaradi starosti pogosto kvarila, problem je bilo tudi zagotavljanje rezervnih delov. "Najbolj grozno je takrat, ko že obsevamo, pa ugotovimo neko napako, ljudje pa zunaj čakajo. Zdaj tega ne bo več," je ponazorila.

Novi obsevalniki jim omogočajo širitev obsega obsevanj, zato jim ne bo več treba pošiljati bolnikov na obsevanja na Onkološki inštitut v Ljubljani. "Še vedno se bodo določeni raki zdravili v Ljubljani, za večino pa imamo zdaj možnost, da lahko ponudimo vse, kar obstaja, v Mariboru. Imamo tudi novi CT simulator, na katerem začnemo delati v ponedeljek. Imamo tudi planirni sistem, ki temelji na umetni inteligenci in je najboljši v svetu, kar pomeni, da imamo cel paket," je pojasnila v.d. predstojnice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Medtem ko trenutno obsevajo okoli tisoč novih bolnikov letno, naj bi jih prihodnje leto lahko že okoli 2000, saj jim nove pridobitve omogočajo hitrejše obravnave. Nova tehnologija po besedah Petrunove omogoča kakovostnejše zdravljenje, saj z njimi pri pacientu bolje obvarujejo zdrave organe.

Nabava štirih linearnih pospeševalnikov, CT simulatorja in pripadajoče opreme je stala 34 milijonov evrov in se financira iz EU sredstev. "Bolniki z rakavimi boleznimi, ki potrebujejo obsevanje, bodo poslej obsevani v tem delu države z najsodobnejšo tehnologijo, kar bo vplivalo na kakovost zdravljenja," je poudaril generalni direktor UKC Maribor Vojko Flis.

"Ne samo, da bomo lahko normalno delali in da nas ne bo vsak dan skrbelo, kdaj bomo morali ponovno ustaviti aparature in prerazporejati urnike, ta naprava bo omogočala tudi oblike zdravljenja, ki jih do zdaj nismo imeli in smo bili prisiljeni te bolnike pošiljati v Ljubljano," je vesela tudi strokovna direktorica Nataša Marčun Varda.

Spomladi naj bi odprli še negovalno bolnišnico na Pohorju, jeseni pa naj bi bila zaključena celotna nadgradnja oddelka za onkologijo.

UKC maribor nov obsevalnik onkologija

31. 01. 2026 12.30
Odlično
31. 01. 2026 12.16
Super novica za tiste ki to potrebujejo. Lepo da se ni treba več v LJ voziti.
