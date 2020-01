UKC Maribor: kadrovsko stisko rešujejo s študenti, medicinske sestre na nogah

Vabilo študentom pa je najmanj razburilo zdravstveno osebje, zaposleno v naši drugi največji bolnišnici. "Sestre odhajajo iz UKC Maribor, pa si glavna sestra omisli zaposlitev študentov za šest evrov na uro. Za vprašati se je, kako lahko študent nadomesti šolano medicinsko sestro, in to na oddelku intenzivne nege? To je nestrokovno! Zakaj se potem sploh šolajo? Sploh jih ne briga, kateri letnik si, samo da prides," je kritična ena od mariborskih sester.

"Zdravstveni zavodi, predvsem bolnišnice in domovi za starejše se srečujejo s problemom pomanjkanja kadra na področju zdravstvene nege in dejstvom, da tega kadra na trgu delovne sile ni oziroma ni pripravljen delati v poklicu za katerega se je izobrazil. Predvsem nizko plačilo (primerljivo z zahodno Evropo), težki pogoji dela, neenakomerno razporejen delovni čas, velika odgovornost v primerjavi s plačilom ... so poglavitni dejavniki, ki delajo poklic medicinske sestre nezanimiv oziroma ne dovolj privlačen za zaposlitev," v imenu sindikata izpostavlja generalni sekretar Marjan Meglič .

Tudi ona kadrovske razmere v UKC Maribor (tako kot v drugih slovenskih bolnišnicah) vidi kot nezavidljive. "V vseh okoljih – tako na bolnišničnih oddelkih kot v specialističnih ambulantah, v diagnostični in operativni dejavnosti v bolnišnicah, na primarni ravni zdravstva in v socialnovarstvenih zavodih – vlada pomanjkanje kadra zdravstvene nege," še sklene.

Zdravstvenim zavodom svetujejo uvedbo štipendij tako za študente kot dijake. V času, ko je intenzivnost dela največja, svetujejo tudi pogodbeno delo upokojenih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. "Poleg tega je smiselna prerazporeditev določenih del – denimo dela administracije, transportne službe in podobno – na druge poklice. Delovni pogoji so v vseh pogledih povezani s količino razpoložljivega kadra in vsak, ki se bo vključeval v proces, je dobrodošel," rešitev nakaže Ažmanova.

Na problem pomanjkanja kadra, ki ga je po njihovem treba reševati sistemsko, opozarjajo tudi v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije. "Taki ukrepi, kot je najem študentov zdravstvene nege, gasijo požar na najbolj obremenjenih oddelkih, ne smejo pa biti dolgoročen ukrep. Zdravstveni zavodi na tak način študente uvajajo v sistem, kar je dobrodošlo, ti so lahko pomoč zaposlenim, nikakor pa ne nadomestilo za stalno zaposlenega delavca," je kritična predsednica zbornice Monika Ažman .

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS) pa pravijo, da že vrsto let opozarjajo predvsem in prav na problematiko odsotnosti kadrovskih standardov in normativov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Ti so - tako v SZSVS - ključni tako za zagotovitev varne in kakovostne zdravstvene oskrbe, kot tudi za zagotovitev ustreznih delovnih pogojev in obremenitev zaposlenih v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. "Naši člani so namreč ob trenutni kadrovski stiski preobremenjeni in izgoreli, posledično pa zaradi težkih delovnih pogojev (izmensko delo, nočno delo, delo na praznike, neenakomerna razporeditev delovnega časa ...) poklici v zdravstvu postajajo vse manj atraktivni tudi za nove iskalce zaposlitve. Opažamo pa tudi, da se obstoječi kader preusmerja in zaposluje v druge poklice z manjšimi delovnimi obremenitvami."

V letu 2018 je bil sklenjen Stavkovni sporazum med Vlado RS in Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije, s katerim se je vlada zavezala, da bo ministrstvo, pristojno za zdravje, sprejelo kadrovske standarde in normative na področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe do 30. septembra 2019 z veljavnostjo od 1. januarja 2020. "Navedena roka iz stavkovnega sporazuma sta torej že zamujena, od resorno pristojnega ministrstva pa pričakujemo, da bo poskrbelo, da bodo delovne skupine ministrstva prioritetno dokončale delo v zvezi s pripravo predlogov standardov in normativov za posamezno področje v dejavnosti zdravstva in ga tudi posredovale v nadaljnjo obravnavo pristojnemu razširjenemu strokovnemu kolegiju," v imenu sindikata pravi predsednica Irena Ilešič Čujovič.

Konkretnega ukrepa UKC Maribor sicer ne poznajo, pravijo pa, da si tudi sami v prvi vrsti prizadevajo za to, da bi javni zavodi upoštevali delovnopravno zakonodajo in v primeru, da gre za vse elemente delovnega razmerja, sklepali pogodbe o zaposlitvi in se ne bi posluževali tako imenovanih prekarnih oblik dela, med katera lahko sodi tudi študentsko delo. "Pomisleki pri najemanju študentov zdravstvene nege pa bi lahko bili tudi strokovne narave. Če javni zdravstveni zavod na primer 'najame' študenta zdravstvene nege, ki nima srednje zdravstvene izobrazbe za delo srednje medicinske sestre, ali pa, če javni zdravstveni zavod 'najame' študenta zdravstvene nege za delo diplomirane medicinske sestre. V navedenih dveh primerih se nam tako reševanje kadrovske problematike ne zdi ustrezno," poudarjajo na SZSVS.