UKC Maribor opozarja na goljufijo: 'Fizioterapevt Aljaž ne obstaja'

V UKC Maribor so v preteklih dneh prejeli več klicev pacientov, ki preverjajo, ali v sklopu UKC Maribor res izvajajo preiskave žil na domu. "Pacienti so zaposlenim v UKC Maribor povedali iste zgodbe, in sicer da jih je po telefonu poklicala gospa, ki se je predstavila kot zaposlena v UKC Maribor in klicanemu ponujala fizioterapevta Aljaža, ki bi prišel in opravil meritve in preiskave žil na domu. Obljublja jim tudi izvide opravljenih preiskav," so sporočili iz UKC Maribor.

Ob tem so poudarili, da v UKC Maribor na Oddelku za vaskularno in endovaskularno kirurgijo ne izvajajo tovrstnih storitev, preiskav in meritev, prav tako na oddelku ni zaposlen "fizioterapevt Aljaž", zaposleni oddelka pa ne opravljajo obiskov na domu.