Slovenija

UKC Maribor primer radiologa prijavil zdravstvenemu inšpektoratu

Novo mesto, 17. 12. 2025 14.12 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
STA
UKC Maribor

Vodstvo UKC Maribor je primer radiologa Mitje Ruprehta, ki je oktobra 90 odstotkov preiskav z magnetno resonanco opravil zunaj matične bolnišnice, kjer je zaposlen, prijavilo zdravstvenemu inšpektoratu. Primer bodo preiskali tudi sami in ustrezno ukrepali, če bo treba, je povedal direktor Vojko Flis.

Portal Necenzurirano je poročal, da je nekdanji predstojnik radiološkega oddelka UKC Maribor Mitja Rupreht oktobra opravil več kot 1500 preiskav z magnetno resonanco, od česar jih je le 150 opravil v UKC Maribor, kjer je zaposlen, vse ostale pa je izvedel za Splošno bolnišnico Ptuj (417) in zasebno podjetje Digitalna slikovna diagnostika Ptuj (998).

Pri tem se portal sprašuje, kako je mogoče sploh izvesti toliko preiskav in opozarja tudi na možnost, da je radiolog del preiskav opravil med službenim časom v UKC. Na splošno naj bi bili radiologi UKC Maribor po poročanju portala med rednim delovnikom bistveno manj učinkoviti kot v popoldanskem oziroma prostem času, ko opravijo nekajkrat več preiskav.

UKC Maribor
UKC Maribor
FOTO: Bobo

Tudi direktor Vojko Flis je v odzivu za STA poudaril, da število magnetnih resonančnih preiskav v ustanovah zunaj UKC Maribor nesorazmerno narašča, pri čemer gre za zelo dobičkonosne preiskave. "Na to smo opozarjali in še opozarjamo, vseeno pa pri teh, ki nesorazmerno večajo število teh preiskav, ni nobenega nadzora," je dejal.

Glede dela radiologov, zaposlenih v UKC Maribor, ki imajo soglasje za delo drugje, je poudaril, da je nadzor trojen. "Delavec mora poročati o urah in o opravljenem delu, prav tako mora o tem poročati delodajalec, vse skupaj pa nadzira tudi zdravstveni inšpektorat. Očitno pa ta nadzor ni dovolj učinkovit, sicer se ne bi srečali s temi vprašanji," je dejal.

Kako je lahko Rupreht opravil 1500 preiskav v enem mesecu, bo po besedah Flisa predmet pregleda, ni pa po njegovih besedah nič presenetljivega, če radiolog danes napiše zelo veliko število izvidov. "Treba je namreč povedati, da radiologi te izvide pišejo na daljavo in da sami pri preiskavi niso prisotni, kar pomeni, da lahko napišejo veliko število izvidov. Ob uporabi sodobnih računalniških orodij to pravzaprav ni noben podvig," je dejal. Zato bodo zadevo preverili in ne bodo sodili vnaprej, je še dodal.

ukc maribor Mitja Rupreht radiolog

TITO50
17. 12. 2025 15.29
Zdravstveni inšpektorat je na strani zdravnikov, to je kriminal in zato imamo policijo in sodstvo.
rogla
17. 12. 2025 15.16
Bela mafija, ki jo podpira SDS!
Lujzek Biber
17. 12. 2025 14.57
Ivan pa fidles. Njihov puter.
Slovener
17. 12. 2025 14.27
UKC Maribor primer radiologa prijavil zdravstvenemu inšpektoratu - A se ni g. Gaber včeraj hvalil, da je nekaj deset zdravstvenih uslužbencev izgubilo zaposlitev ?
zmerni pesimist
17. 12. 2025 14.22
Ja čakalne vrste je zmanševal buksli
