UKC Maribor: S študentskim delom motiviramo študente, da se zaposlijo pri nas

Strokovni direktor UKC Maribor Matjaž Vogrin odgovarja, da s tem študente tudi motivirajo, da se zaposlijo pri njih.

"Študenti že dalj časa pomagajo pri delu v naši ustanovi, seveda v okviru svojih pristojnosti in njihove izobrazbe," je Vogrin povedal za STA.

Poudaril je, da imajo povsod, kjer delajo študenti, razpisana prosta delovna mesta. "Torej delovna mesta za zdravnike, medicinske sestre in ostalo so razpisana. Na ta način želimo pridobiti te ljudi, da se takoj, ko končajo študij, prijavijo na ta mesta. S tem skrajšamo njihovo uvajalno obdobje, posameznik pa se med študentskim delom seznani z delom in tako vidi, če je to pravo zanj ali ne," je pojasnil.

Študentsko delo torej ni le kratkoročna rešitev pereče kadrovske stiske. "Kadrov na področju zdravstvene nege in zdravnikov primanjkuje in to je eden od načinov, da poskušamo dolgoročno voditi kadrovsko politiko, s katero bi te vrzeli zapolnili," je dejal Vogrin.