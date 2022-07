UKC Maribor s tremi, UKC Ljubljana pa s skoraj 24 milijoni evrov minusa

UKC Maribor je od januarja do maja letos po trenutnih ocenah posloval s presežkom odhodkov nad prihodki v višini nekaj manj kot 3,3 milijona evrov, kar predstavlja 2,64 odstotka skupnih prihodkov. Direktor Anton Crnjac napoveduje, da bodo do konca leta uravnotežili poslovanje. UKC Ljubljana pa je prvih pet mesecev zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 23,9 milijona evrov. Za novo predsednico Sveta zavoda so člani soglasno izvolili Irmo Gubanec.

Z oceno poslovanja je uprava danes seznanila svet zavoda UKC Maribor, v katerem je vlada zamenjala vseh šest predstavnikov države. Po novem ga vodi nekdanji minister za zdravje Aleš Šabeder, sicer vršilec dolžnosti direktorja Urada RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu. Anton Crnjac je članom sveta zavoda na današnji seji najprej predstavil UKC Maribor in nujno potrebna vlaganja v prostore in opremo. Med drugim je naštel novo infekcijsko kliniko, vzpostavitev poliklinike in negovalne bolnišnice ter nadgradnjo oddelka za onkologijo in urgentnega centra. V petek bodo odprli nove prostore oddelka za pljučne bolezni, ki so ga preselili s Slivniškega Pohorja v matično enoto v Mariboru. V pričakovanju novega vala epidemije covida-19 pa načrtujejo postavitev kontejnerske bolnišnice za bolnike s to boleznijo, da jim zaradi oskrbe bolnikov s covidom-19 v prihodnje ne bo več treba zasedati obstoječih prostorov kliničnega centra in posledično ustavljati oskrbe ostalih bolnikov. Postavitev kontejnerske bolnišnice s 40 posteljami ocenjujejo na štiri milijone evrov, razmišljajo pa tudi o najemu. "Prosimo ministrstvo za pomoč pri realizaciji tega projekta," je dejal direktor. Načrtujejo jo na zelenici pri kliniki za ginekologijo, a so se pojavili pomisleki glede krčenja zelenih površin znotraj UKC Maribor, zato razmišljajo tudi o lokaciji na travniku pri oddelku za psihiatrijo. Crnjac verjame, da bodo našli ustrezen kompromis. "Izbrali bomo rešitev, ki bo najboljša za bolnike," je zatrdil.

icon-expand UKC Maribor FOTO: Bobo

Na trenutno negativen poslovni rezultat zavoda je po besedah vodje finančno računovodske službe Marjana Javornika vplivalo predvsem zvišanje cen energentov, ki znaša že 2,2 milijona evrov. Zato bodo zaprosili vlado za pokritje teh stroškov, kar po besedah predsednika sveta zavoda Šabedra predlagajo tudi druge ustanove. Crnjac kljub vsemu računa, da bodo sklenili letošnje leto z uravnoteženim rezultatom. "Če ne bo nepredvidljivih dogodkov, zopet neke masivne covidne krize, bomo prihodke in odhodke uravnotežili," je dejal. 'Poletni covid nas je presenetil' V UKC Maribor imajo trenutno hospitaliziranih 40 bolnikov s covidom-19, od tega sedem na intenzivnem zdravljenju. Število naglo narašča, saj so imeli pred enim tednom le sedem bolnikov s covidom-19. "V bistvu nas je ta poletni covid presenetil. Že pred časom smo se resno lotili priprav na jesenski covid, oblikovane so ekipe, izdelani so načrti, prostorske zmogljivosti zaenkrat zadostujejo," je povedal. Svet zavoda se je danes seznanil tudi s stanjem čakalnih dob v UKC Maribor. Konec maja je na prvo zdravstveno storitev v tem kliničnem centru čakalo nekaj več kot 57.000 pacientov, od tega 15.731 preko dopustne čakalne dobe. V primerjavi z letom 2019 se je število čakajočih s stopnjo nujnosti zelo hitro povečalo za 157 odstotkov. V primerjavi z letom 2019 so sicer v UKC Maribor opravili le šest odstotkov manj zdravstvenih storitev. Adela Čolnik iz službe za naročanje in upravljanje s čakalnimi seznami je pojasnila, da poskušajo skrajševati čakalne sezname, in sicer med drugim s krepitvijo izvajanja zdravstvenih storitev, tudi v času dopustov, ter prečiščevanjem seznamov.

icon-expand UKC Ljubljana FOTO: Aljoša Kravanja