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Slovenija

UKC Maribor slabih 17 milijonov evrov v minusu

Maribor, 05. 11. 2026 22.27 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
STA
UKC Maribor

Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor se je na seji, ki jo je vodil v. d. generalnega direktorja Anton Crnjac, seznanil z oceno poslovanja za obdobje do septembra 2026. Ta kaže presežek odhodkov nad prihodki v višini slabih 17 milijonov evrov. Kot so sporočili po seji, so se med drugim sprejeli rebalans investicij za letos.

V. d. generalnega direktorja Crnjac se je na današnji seji predstavil članom sveta UKC Maribor. Uvodoma je predstavil ustanovo, njeno organiziranost, kadrovsko strukturo, poslanstvo in vizijo ter tekoče in načrtovane investicije, so zapisali v sporočilu za javnost po zaključeni seji sveta zavoda.

Člani sveta so se nato seznanili s čakalnimi dobami v UKC Maribor in z oceno poslovanja za obdobje od januarja do septembra 2026 ter s poročilom o realizaciji pogodbenega programa v istem obdobju. V prvih devetih mesecih leta 2026 je presežek odhodkov nad prihodki znašal slabih 17 milijonov evrov. Ob tem je Crnjac članom sveta predstavil program ukrepov za stabilizacijo preteklega poslovanja ter predlagal dodatne ukrepe za izboljšanje poslovanja zavoda v prihodnjem obdobju.

Predsednik sveta zavoda UKC Maribor Igor Škrinjar je na seji posebej izpostavil, da sta finančna stabilizacija poslovanja in skrajševanje čakalnih dob ključni prednostni nalogi mariborskega kliničnega centra. Ob tem je opozoril, da finančna stabilizacija ne sme potekati na račun kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov ter zaposlenih. Škrinjar je izpostavil tudi nujnost sodelovanja ministrstva za zdravje pri reševanju sistemskih težav.

Kaj predvideva rebalans?

Svet zavoda je na današnji seji sicer obravnaval in sprejel tudi rebalans načrta investicij UKC Maribor za leto 2026, med katerimi izstopa zamenjava dotrajanih operacijskih miz klinike za kirurgijo. Crnjac je med drugim napovedal tudi nadaljevanje izvedbe investicije v centralno lekarno z roboti za pripravo zdravil in citostatike in skorajšnji zaključek del v kardiokirurški intenzivni enoti.

Orisal je tudi časovnico gradnje infekcijske stavbe, poudaril strateško pomembnost t. i. modularne bolnišnice ter napovedal nove investicije v radiološki dejavnosti.

Člani sveta zavoda so se seznanili tudi z delovanjem urgentnega centra, vodstvo UKC Maribor pa je pri tem izpostavilo aktivno reševanje problematike na širšem področju urgentne medicine, so še sporočili.

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UKC Maribor finančni primanjkljaj zdravstvo Anton Crnjac Igor Škrinjar

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