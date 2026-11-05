UKC Maribor slabih 17 milijonov evrov v minusu

V. d. generalnega direktorja Crnjac se je na današnji seji predstavil članom sveta UKC Maribor. Uvodoma je predstavil ustanovo, njeno organiziranost, kadrovsko strukturo, poslanstvo in vizijo ter tekoče in načrtovane investicije, so zapisali v sporočilu za javnost po zaključeni seji sveta zavoda.

Člani sveta so se nato seznanili s čakalnimi dobami v UKC Maribor in z oceno poslovanja za obdobje od januarja do septembra 2026 ter s poročilom o realizaciji pogodbenega programa v istem obdobju. V prvih devetih mesecih leta 2026 je presežek odhodkov nad prihodki znašal slabih 17 milijonov evrov. Ob tem je Crnjac članom sveta predstavil program ukrepov za stabilizacijo preteklega poslovanja ter predlagal dodatne ukrepe za izboljšanje poslovanja zavoda v prihodnjem obdobju.

Predsednik sveta zavoda UKC Maribor Igor Škrinjar je na seji posebej izpostavil, da sta finančna stabilizacija poslovanja in skrajševanje čakalnih dob ključni prednostni nalogi mariborskega kliničnega centra. Ob tem je opozoril, da finančna stabilizacija ne sme potekati na račun kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov ter zaposlenih. Škrinjar je izpostavil tudi nujnost sodelovanja ministrstva za zdravje pri reševanju sistemskih težav.