UKC Maribor uvaja minimalno invazivno obliko zdravljenja raka prostate

Po besedah kirurga Boštjana Kramarja z oddelka za urologijo, ki je začel to metodo, predstavlja fokalna terapija sodoben pristop k zdravljenju lokaliziranega raka prostate, pri katerem zdravijo le del prostate, kjer se nahaja rak, ne pa celotnega organa. "Tukaj je cilj, da ne odstranimo celotnega organa, v tem primeru prostate, ampak da natančno uničimo tumorsko žarišče strogo tam, kjer smo ga predhodno dokazali z biopsijo prostate," je pojasnil na današnji novinarski konferenci v UKC Maribor.

Metoda IRE deluje s pomočjo kratkih električnih impulzov, ki jih usmerijo neposredno v rakavo tkivo. Ti impulzi povzročijo trajne spremembe v celičnih membranah rakavih celic, zaradi česar te odmrejo. Pomembna prednost metode je, da ne deluje s toploto, zato se ohranijo ostale strukture, kot so živci, sečnica in žile, ki so ključne za ohranjanje normalnega uriniranja in spolne funkcije, je povedal kirurg.

Odločitev za uvedbo fokalne terapije z IRE po njegovih besedah temelji na zelo dobrih izkušnjah s transperinealno fuzijsko biopsijo prostate, ki so jo v UKC Maribor prav tako prvi v Sloveniji začeli izvajati julija 2022. "Ta natančna diagnostična metoda nam omogoča zanesljivo lokalizacijo rakavega žarišča, kar je ključno za varno in učinkovito izvajanje fokalne terapije," je še povedal Kramar.

V. d. predstojnice oddelka za urologijo Dragana Taskovska je spomnila, da je rak prostate eden najpogostejših rakov pri moških. "Zaenkrat standard zdravljenja raka prostate predstavljata kirurško zdravljenje kot radikalna prosotektomija in radikalno obsevanje, a sodobna medicina želi ponuditi bolnikom tudi manj invazivne posege. Mednje sodi fokalna terapija. Gre za metodo zdravljenja, ki je že uveljavljena pri drugih oblikah raka, kot je recimo rak ledvice, pri zdravljenju raka prostate pa je ta oblika terapije še v fazi raziskovanja. Vendar podatki iz tujih študij kažejo zelo obetavne rezultate," je povedala.

Po dveh letih priprav in strokovni pomoči iz Francije so 16. februarja prvič izvedli to metodo pri bolniku z lokalno omejenim rakom prostate. "Poseg je potekal brez zapletov," je potrdila Taskovska.

Doslej so opravili pet takšnih posegov, v okviru študije pa načrtujejo zdravljenje 50 pacientov v dveh letih. To metodo lahko zaenkrat izvajajo le v okviru raziskovalnega projekta. "Upamo, da bomo v bližnji prihodnosti lahko to metodo ponudili bolnikom tudi kot obliko standardnega zdravljenja," je dejala.

Za to se zavzema tudi strokovna direktorica UKC Maribor Nataša Marčun Varda. "Vodstvo je prisluhnilo željam specialistov z oddelka za urologijo in pomagalo pri tem, da smo našli sredstva, da se ta metoda lahko požene. Naslednja faza je, da bi bilo to tudi plačano s strani zavarovalnice v zadostnem obsegu. V medicini je vedno tako, da je denarja premalo, strokovni potencial institucije pa izredno velik," je dejala.