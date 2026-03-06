Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

UKC Maribor uvaja minimalno invazivno obliko zdravljenja raka prostate

Maribor, 06. 03. 2026 13.02 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
STA D.L.
Operacija

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so februarja uspešno pričeli izvajati fokalno terapijo raka prostate z metodo ireverzibilne elektroporacije (IRE). Kot pojasnjujejo, so prvi v Sloveniji, ki to sodobno in minimalno invazivno obliko zdravljenja raka prostate uvajajo v klinično prakso.

UKC Maribor
UKC Maribor
FOTO: Bobo

Po besedah kirurga Boštjana Kramarja z oddelka za urologijo, ki je začel to metodo, predstavlja fokalna terapija sodoben pristop k zdravljenju lokaliziranega raka prostate, pri katerem zdravijo le del prostate, kjer se nahaja rak, ne pa celotnega organa. "Tukaj je cilj, da ne odstranimo celotnega organa, v tem primeru prostate, ampak da natančno uničimo tumorsko žarišče strogo tam, kjer smo ga predhodno dokazali z biopsijo prostate," je pojasnil na današnji novinarski konferenci v UKC Maribor.

Metoda IRE deluje s pomočjo kratkih električnih impulzov, ki jih usmerijo neposredno v rakavo tkivo. Ti impulzi povzročijo trajne spremembe v celičnih membranah rakavih celic, zaradi česar te odmrejo. Pomembna prednost metode je, da ne deluje s toploto, zato se ohranijo ostale strukture, kot so živci, sečnica in žile, ki so ključne za ohranjanje normalnega uriniranja in spolne funkcije, je povedal kirurg.

Odločitev za uvedbo fokalne terapije z IRE po njegovih besedah temelji na zelo dobrih izkušnjah s transperinealno fuzijsko biopsijo prostate, ki so jo v UKC Maribor prav tako prvi v Sloveniji začeli izvajati julija 2022. "Ta natančna diagnostična metoda nam omogoča zanesljivo lokalizacijo rakavega žarišča, kar je ključno za varno in učinkovito izvajanje fokalne terapije," je še povedal Kramar.

V. d. predstojnice oddelka za urologijo Dragana Taskovska je spomnila, da je rak prostate eden najpogostejših rakov pri moških. "Zaenkrat standard zdravljenja raka prostate predstavljata kirurško zdravljenje kot radikalna prosotektomija in radikalno obsevanje, a sodobna medicina želi ponuditi bolnikom tudi manj invazivne posege. Mednje sodi fokalna terapija. Gre za metodo zdravljenja, ki je že uveljavljena pri drugih oblikah raka, kot je recimo rak ledvice, pri zdravljenju raka prostate pa je ta oblika terapije še v fazi raziskovanja. Vendar podatki iz tujih študij kažejo zelo obetavne rezultate," je povedala.

Po dveh letih priprav in strokovni pomoči iz Francije so 16. februarja prvič izvedli to metodo pri bolniku z lokalno omejenim rakom prostate. "Poseg je potekal brez zapletov," je potrdila Taskovska.

Doslej so opravili pet takšnih posegov, v okviru študije pa načrtujejo zdravljenje 50 pacientov v dveh letih. To metodo lahko zaenkrat izvajajo le v okviru raziskovalnega projekta. "Upamo, da bomo v bližnji prihodnosti lahko to metodo ponudili bolnikom tudi kot obliko standardnega zdravljenja," je dejala.

Za to se zavzema tudi strokovna direktorica UKC Maribor Nataša Marčun Varda. "Vodstvo je prisluhnilo željam specialistov z oddelka za urologijo in pomagalo pri tem, da smo našli sredstva, da se ta metoda lahko požene. Naslednja faza je, da bi bilo to tudi plačano s strani zavarovalnice v zadostnem obsegu. V medicini je vedno tako, da je denarja premalo, strokovni potencial institucije pa izredno velik," je dejala.

ukc maribor operacija rak prostate ire

Ena najpomembnejših varuhinj narave tarča SLAPP-tožb?

Umik nevarnih dud s Sheina

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
devlon
06. 03. 2026 16.09
'v medicini je vedno premalo denarja?' le zakaj..
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
zadovoljna
Portal
Tudi visoka starostna razlika ju ni ločila
Dnevni horoskop: Vodnarji potrebujejo čas zase, tehtnice so v skrbeh
Dnevni horoskop: Vodnarji potrebujejo čas zase, tehtnice so v skrbeh
3 znamenja, ki jih v marcu čakajo velike spremembe
3 znamenja, ki jih v marcu čakajo velike spremembe
Napaka, ki jo delamo čisto vsi
Napaka, ki jo delamo čisto vsi
vizita
Portal
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Ali lahko določena živila omilijo simptome alergij?
Ali lahko določena živila omilijo simptome alergij?
Kaj je čustvena regulacija in kako se je naučiti
Kaj je čustvena regulacija in kako se je naučiti
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
cekin
Portal
Upokojencu ukradli identiteto: 180.000 evrov dolga, zamrznjena pokojnina
Zaposleni z ADHD-jem razkrivajo: 'Kot da bi vsi dobili priročnik – razen mene.'
Zaposleni z ADHD-jem razkrivajo: 'Kot da bi vsi dobili priročnik – razen mene.'
Kako v pisarni urediti svojo pisalno mizo: praktični nasveti za večjo produktivnost
Kako v pisarni urediti svojo pisalno mizo: praktični nasveti za večjo produktivnost
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
moskisvet
Portal
Formula 1: Največ možnosti za naslov pripisujejo dirkaču Mercedesa
Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka
Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka
Avdiofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
Avdiofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
Andrea Bocelli na belem konju osupnil Sanremo
Andrea Bocelli na belem konju osupnil Sanremo
dominvrt
Portal
Triki za hitrejšo kalitev semen in bogat pridelek
Večna lesena deska za rezanje? S temi triki jo ohranite kot novo desetletja!
Večna lesena deska za rezanje? S temi triki jo ohranite kot novo desetletja!
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
okusno
Portal
'Noro' testo, ki v hladilniku zdrži 7 dni, iz njega pa pripravite od rogljičkov do pice
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Ideja za okusno in poceni kosilo
Ideja za okusno in poceni kosilo
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
voyo
Portal
Instant družina
Kmetija
Kmetija
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551