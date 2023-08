Težave z inštalacijo na mariborski pediatriji: fekalije vdrle tudi v mlečno kuhinjo

Pacienti so izvedeli, da se je v prostorih za endoskopije zamašila kanalizacijska cev, kar je povzročilo odtekanje fekalij po prostoru, je zapisal anonimni vir. "Prav tako zaradi fekalij ne deluje ena od sprejemnih ambulant, kamor so napoteni vsi zunanji težje bolni otroci," opozarja vir.

Eden od bralcev nas je obvestil o številnih težavah z inštalacijo na mariborski pediatriji. Kot je zapisal, pacienti in starši 24. julija letos v bolnišnici niso smeli točiti vode in uporabljati sanitarij drugje kot v pritličju, kamor so si hodili roke umivat vsi z ostalih nadstropij, med njimi tudi zaposleni. Pacienti pa so morali odvajati v koše za smeti, trdi bralec.

Vdor fekalij v mlečno kuhinjo

Težave naj bi imeli tudi ob močnih nalivih, ko naj bi voda tekla v pritlične in kletne prostore ter elektro omarice in celo v mlečno kuhinjo, kjer se pripravlja sterilno mleko za novorojenčke. "Pregledna služba naj bi ugotovila, da v stavbo zatekajo tudi meteorne vode," je še navedeno v pismu o razmerah na mariborski pediatriji.

Predstojnik Pediatrične klinike Jernej Dolinšek je za maribor24 potrdil, da je res prišlo do vdora fekalij v mlečno kuhinjo, a so jo nemudoma preselili. Bolnikom so dali ustekleničeno vodo, za higieno so skrbeli z vlažilnimi robčki.

UKC Maribor: Inštalacija je v slabem stanju in nenehno prihaja do novih okvar

Vprašanja o razmerah v bolnišnici smo naslovili tudi na UKC Maribor, kjer so nam potrdili, da so v zadnjih dneh zabeležili težave z inštalacijo, ki je, kot priznavajo tudi sami, "v slabem stanju in nenehno prihaja do novih okvar".

Ugotavljajo, da so težave, ki se pojavljajo občasno že dlje časa, najverjetneje posledica starosti in lastnosti materialov, ki so se uporabili ob gradnji stavbe pred več kot 40 leti. "Težave prioritetno sprotno saniramo in vzdržujemo stanje, ki je primerno za naše paciente," trdijo in opozarjajo, da je pediatrija to poletje približno 60-odstotno zasedena. Dnevno imajo tako hospitaliziranih med 30 in 40 otrok.

Optimalno zdravljenje je oteženo še zaradi pomanjkanja negovalnega kadra in dopustov, zato ambulante delujejo polovično. "Ambulantnih pregledov zaradi nastalih težav nismo odpovedovali, hospitalizirali pa smo predvsem urgentne primere," zatrjujejo na UKC Maribor, kjer pravijo, da so nastale težave pristojne službe že sanirale in odpravile. Konkretnih zgoraj omenjenih domnevnih težav v bolnišnici niso komentirali.