'Kupiti si moramo nov dom, kar pa s ponujenim denarjem ni možno'

Posledično onkološki bolniki prejemajo zdravljenje sredi gradbišča. Po več kot mesecu dni opozarjanja na nevzdržne razmere so se odgovorni vendarle zganili. Za skupno mizo so sedli direktor urada za investicije na ministrstvu za zdravje Tomaž Pliberšek in stanovalci ter pred četrtkovim obiskom zdravstvene ministrice in premiera Roberta Goloba v Mariborskem UKC-ju skušali rešiti problem, ki kaže na nesposobnost oblasti, da se sooči z življenjskimi problemi.

Pliberšek je temu ugovarjal. "Moramo vedeti, da projekt širitve onkologije v Mariboru in odkup Masarykove nista isti projekt. Mi gradimo na svojem zemljišču v skladu z vsemi odmiki predvidenimi v prostorskih aktih. Gradimo na območju, ki je predvideno za zdravstveno dejavnost in kot takšno najbolj optimalno, da širimo onkologijo," je povedal.

Pliberšek je v oddaji 24UR ZVEČER povedal, da gradnja poteka kolikor hitro lahko in da pri tem ne gre za nesposobnost, a da prej enostavno ni bilo pogojev, da bi izvajalca po dokončnem gradbenem dovoljenju napotili na gradbišče. "Ta pogoj je bil zagotovljen prejšnji četrtek pozno popoldan, takoj v petek dopoldan smo bili na upravni enoti in dobili dokončno gradbeno dovoljenje in hkrati že napotili izvajalca," je pojasnjeval, ko ga je voditelj oddaje 24UR ZVEČER Uroš Slak prekinil in opozoril, da če bi se s stanovalci prej dogovorili o ceni stanovanj, se ti ne bi pritožili na gradbeno dovoljenje in dela bi lahko stekla prej. "Zaradi nespodobnosti dogovora s stanovalci so se ti pritožili na gradbeno dovoljenje in dela so stala. To je resnica," je poudaril voditelj.

Eden od stanovalcev na Masarykovi Drago Fišer je zatrdil, da so bili stanovalci vedno pripravljeni sodelovati in povedal, da so večkrat poudarjali, da so kot nekakšen otok sredi UKC-ja. "Od vodilnih smo vedno dobili odgovor, da je bila naša hiša vedno predvidena za rušenje. Doslej ni prišlo do nobenega. Na sestanku je ministrstvo ponavljalo enake zgodbe. Ker ni prišlo do dogovora, smo se morali pritožiti, saj smo imeli izkušnje s preteklimi gradnjami, ki so pošteno stresale našo hišo. Če bi do dogovora prišlo, pritožbe seveda ne bi bilo," je povedal Fišer.

Pliberšek pa je v odzivu ponovno poudaril, da odkup Masarykove ni del projekta širitve onkologije in da gre za poseben projekt. "Za takšen projekt mora biti tudi odprt načrt razvojnih projektov. Sredstva so zagotovljena. Dolga leta nazaj to ni bilo možno. Ta vlada je zagotovila sredstva in mi smo pripravljeni skladno z vso obstoječo zakonodajo, to pomeni vključno s tremi cenitvami. Cenilec je uporabil enako metodologijo kot na poplavnem območju," je povedal.

Toda če odkup Masarykove ni del projekta širitve onkologije, zakaj pa jo potem sploh odkupujejo, ga je vprašal Slak. "Tega vprašanja sem zelo vesel," je odvrnil Pliberšek. "Zdaj tudi razmete, zakaj je takšen zamik. Dokler ni bilo pritožbe mi ne moremo odkupiti kar kakršnega koli objekta, kjer koli pač gradimo, zato ker ne moremo kupovati objektov na zalogo. V prostorskem aktu pa imamo tudi načrt širitve na območju, kjer stoji Masarykova 26 in pa po novih idejnih projektih tudi za območje Masarykove 24 in s tem lahko opravičujemo odkup teh stanovanj, kar je strateškega pomena za park UKC Maribor, saj ga drugače ni mogoče širiti," je povedal.