Mariborskemu UKC montažna stavba za 4,5 milijona evrov

Izbruh covida-19 je močno obremenil mariborski UKC. Trenutno covidni bolniki tako zasedajo različne dele bolnišnice, kjer so zato okrnjeni programi.

Bolnišnica bo zato dobila montažni objekt, ki naj bi omogočil razbremenitev drugih kapacitet bolnišnice, prav tako pa naj bi ga uporabljali ob začasni preselitvi infekcijskega oddelka, saj naj bi se leta 2023 začelo rušenje stare infekcijske klinike. Denar za novo naj bi sicer zagotovili v sredstvih za okrevanje po epidemiji. V končni fazi pa naj bi montažni objekt namenili onkologiji.

V mariborskem UKC sicer poudarjajo, da kljub številnim ukrepom, ki so bili sprejeti na državni in lokalni ravni, število hospitalizacij v UKC Maribor ne upada in se giblje okrog kritične zgornje meje bolnišničnih zmogljivosti za obravnavo bolnikov s covid-19.

"Zaradi pandemije in pomanjkanja ustreznih prostorov za namestitev bolnikov s covid-19, smo tako bili v UKC Maribor primorani začasno prilagoditi prostore oddelka za infekcijske bolezni za potrebe zdravljenja teh bolnikov. Zaradi tega smo bolnike z infekcijskimi obolenji preselili na kliniko za interno medicino, kjer jih obravnavamo le konziliarno. V času pandemije smo zaradi večanja potreb po posteljnih kapacitetah za zdravljenje bolnikov s covidom-19 nato prilagodili še bolnišnične prostore klinike za ginekologijo ter, ob nadaljnjem širjenju epidemije, še prostore oddelka za pljučne bolezni. Prav tako pa v UKC Maribor doslej nismo imeli enote intenzivne terapije za obravnavo infekcijskih bolnikov, zato smo v času epidemije morali prilagoditi prostore za to dejavnosti, sprva v kliniki za ginekologijo. Nato smo, ob dodatnem večanju števila bolnikov, morali za namene zdravljenja bolnikov s covid-19 preurediti osrednjo enoto kirurške intenzivne terapije, ter dodatno povečati kapacitete za intenzivno zdravljenje. Omenjene preureditve so pomembno okrnile delovanje vseh oddelkov UKC Maribor,"situacijo opisujejo v mariborskem UKC.

Montažno stavbo tako nestrpno pričakujejo."Tako bi pridobil prostor za zdravljenje do 24 akutnih bolnikov s covid-19 in do 10 bolnikov z najtežjo obliko bolezni covid-19, ki potrebujejo mehansko predihavanje," pravijo. Po pričakovanjih vodstva stroke bodo sicer bolniki s covidom-19 tudi v prihodnje, kljub cepljenju še nekaj časa potrebovali zdravljenje v bolnišnici.