UKC o razlogih za povečan priliv bolnikov na urgenco

Predstojnik kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino na Interni kliniki UKC Ljubljana Peter Radšel bo pojasnil razloge za povečanju števila bolnikov na internistično urgenco, sprejete ukrepe ter predloge za dodatne rešitve, so sporočili iz UKC.

Že konec minulega tedna so iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana sporočili, da zaznavajo povečevanje priliva na urgenco, predvsem na internistično prvo pomoč, kar predstavlja veliko obremenitev postelj in kadra. Opozarjajo, da bi tak priliv akutnih urgentnih pacientov brez sistemskih ukrepov lahko vplival na izvajanje terciarnih storitev, ki jih izvajajo samo v UKC Ljubljana.

Na urgenco UKC Ljubljana je v zadnjih dneh prišlo veliko število različnih, predvsem starejših bolnikov, ki imajo več kroničnih bolezni hkrati in se jim je stanje teh bolezni poslabšalo zaradi različnih viroz. "Kot osrednja in največja bolnišnica v državi moramo poskrbeti za vse paciente, ki pri nas poiščejo pomoč, ob tem pa se trudimo nemoteno izvajati redni program," so sporočili pred dnevi.

Zaradi povečanega priliva urgentnih pacientov so sprejeli dodatne ukrepe, in sicer bodo v okviru interne klinike, kjer že več kot 50 odstotkov posteljnih kapacitet zasedajo urgentni pacienti, zagotovili dodatne posteljne kapacitete znotraj oddelkov, predvidoma v torek pa bodo zaradi zasedenosti internistične urgence in urgentne ambulante infekcijske klinike dodatne postelje zagotovili v diagnostično-terapevtskem servisu (DTS).