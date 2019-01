Manjši dobavitelji pripravljeni znižati cene, večji bodo trši oreh

Sestali so se namreč z vodstvom Medicinske fakultete, ki je četrti največji dobavitelj. Kot so dejali predstavniki obeh vodstev je bil sestanek uspešen in bodo nekatere cene storitvev uspeli znižati. Na to so pripravljeni tudi nekateri manjši dobavitelji, večji pa bodo verjetno trši oreh, zato se bodo, tako kot z Medicinsko fakulteto, z njimi pogajali na štiri oči.

Manjši dobavitelji bolj razumljivi

Potem ko je nekaj več kot 1400 dobaviteljev dobilo v roke dopis UKC, da pričakujejo od vseh poslovnih partnerjev, da bodo že v januarju priznali 10-odstotni popust na obstoječe cene, so se na UKC usuli različni odzivi."Največ razumevanja je bilo pri manjših dobaviteljih," pravi Aleš Šabeder, generalni direktor UKC Ljubljana. In dodaja, da bodo z vsemi pristopili k pogajanjem ena na ena.

Kot so to že storili z Medicinsko fakulteto, ki za UKC opravlja mikrobiološke preiskave in je v lanskem letu za svoje storitve od ukc dobila dobrih 15 milijonov evrov: "Bodo naši kolegi v nabavi s kolegi z Medicinske fakultete pregledali ves nabor preiskav. Po oceni Medicinske fakultete naj bi bila nekje možna večja znižanja, kot je teh 10 odstotkov, nekje pa manjša," še pravi Šabeder.

"Verjetno se ne bomo dogovarjali za zniževanje kar vseh cen povprek za 10 odstotkov, to je nekaj s čemer se mi ne moremo strinjati oziroma se težko strinjamo, bomo pa verjetno našli rešitve na drug način, kako bi se ti stroški lahko zmanjšali," pa pravi dekan Medicinske fakultete.

Več truda bo potrebnega pri veletrgovcih in dobaviteljih medicinskega materiala ter zdravil. Vprašanja o znižanju cen smo tudi sami naslovili na največjih petnajst in dobili le pet odgovorov, poleg Medicinske fakultete, Zavoda za transfuzijo in Energetike Ljubljana, sta nam odgovorila le Salus in Kemofarmacija, kjer pravijo, da prošnji UKC žal ne morejo ugoditi.

Tako velik kupec kot je Klinični center bi lahko dosegel znižanje cen, je prepričan tudi minister Samo Fakin, sploh če bi se pri nabavi združili z Mariborom in Celjem. Fakin dodaja, da načrtujejo, da bodo te tri institucije"začele stvari kupovati skupaj".