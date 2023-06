UKC: Pri naročilu sedmih diagnostičnih naprav nismo ugotovili nepravilnosti

Jug je v izjavi za medije dejal, da je vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana zaradi zahteve revizije ustanovilo dodatno notranjo strokovno skupino, nabavna služba in zunanji pravni svetovalci pa so še enkrat obravnavali celoten postopek. Ugotovili so, da tudi v postopku nabave ni bilo nepravilnosti.

Pomočnik generalnega direktorja za nabavno dejavnost Drago Kreš je dejal, da so na podlagi dodatnih pojasnil in mnenj ugotovili, da so bili "pogoji javnega naročila pripravljeni na način, ki je omogočal prijavo vsem stroki UKC Ljubljana znanim proizvajalcem predmetne opreme". Domneva o omejevanju strokovno-tehničnih zahtev na opremo enega proizvajalca tako ni utemeljena, je dodal.

Zakaj je ponudbo oddalo le podjetje Siemens Healthcare, na UKC Ljubljana ne vedo. Kreš je dejal, da je stvar javnega naročila tudi servisiranje in vzdrževanje opreme ter priprava prostorov, ki jo mora zagotoviti proizvajalec, kar vpliva na ponudbo. Jug pa je dodal, da bi tudi ostali ponudniki lahko ponudili ustrezne aparate, a jih niso. "Lahko, da enostavno niso bili dovolj konkurenčni, mogoče niso želeli servisa, to so pač stvari, ki jih mi ne moremo obvladovati, so pa bile specifikacije take, da bi se lahko prilagodili," meni Jug.