Predsednik vlade Robert Golob je v spremstvu ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana obiskal Onkološki inštitut Ljubljana in Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer sta se seznanila s stanjem ustanove. UKC se srečuje s kompleksnimi težavami, za katere pa sta tako premier kot minister zagotovila, da so rešljive. "Zdaj imamo priložnost, da vse težave uspešno razrešimo," je povedal minister.

"Zahvalil bi se predsedniku vlade in ministru za zdravje za obisk. Želeli smo pokazati na kompleksnost težav, s katerimi se soočamo v UKC," je dejal v. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana Marko Jug. Povedal je, da klinični center niso samo stene, ampak "smo to predvsem ljudje". Dodal je, da je njihov primarni cilj služenje vsem prebivalcem. "UKC stoji in bo obstal z vsemi vrhunskimi storitvami" je v. d. generalnega direktorja.

icon-expand V. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana Marko Jug (desno) se je zahvalil za obisk premiera in ministra. FOTO: Bobo

Minister Danijel Loredan Bešič je dejal, da je na ustanovo UKC posebno ponosen. "UKC Ljubljana je najpomembnejša ustanova v naši državi. Dejstvo je, da se soočamo z mnogimi težavami. Moramo se zavedati, da ta stavba v 50 letih ni bila prenovljena. A zdaj imamo priložnost, da vse težave uspešno razrešimo," je povedal minister. "Sam sem optimist in tako kot menim, da je možno nasloviti reformo zdravstvenega sistema, je možno tudi zelo hitro prenoviti glavno stavbo. Nujno je, da se UKC ponovno prepoznana kot vrhunski. Imamo interes in imamo voljo. Zdravstvo in pacienti so prioriteta vlade," je zaključil minister.

icon-expand Danijel Bešič Loredan je povedal, da "je optimist" in da bodo težave v UKC uspešno rešili. FOTO: Bobo

Rober Golob je povedal, da je "prioriteta vlade, da skrbi za institucijo UKC, ki zagotavlja obilico znanja." "Z današnjim dnem začenjamo z razvojnim ciklom. Verjamemo, da je ravno tukaj, v UKC skoncentriranega največ znanja in da je to znanje vrhunsko. Dolžnost politike pa je, da to znanje zdaj nadgradimo tudi z ustreznimi materialnimi in prostorskimi pogoji," meni premier. Loredan Bešič pa je dodal, da naj bi bil projekt prenove zaključen do leta 2025. "Ljubljana potrebuje prenovo. UKC Ljubljana mora ostati vrhunska terciarna ustanova. In samo na nas je, da ta projekt udejanjimo" je še povedal minister, ki je pojasnil, da bo projekt verjetno stal okoli 15 milijonov več, kot je bilo najprej predvideno.

icon-expand Robert Golob je dejal, da je "prioriteta vlade, da skrbi za institucijo UKC. FOTO: Bobo

Tako minister kot premier sta poudarila, da gre "za skupen projekt vseh udeleženih". Loredan Bešič je sicer poudaril, da skušajo skrajšati časovnice. "Delamo na temu, da bomo imeli obe infekcijski kliniki leto prej, kot predvideno," . Na Onkološkem inštitutu Ljubljana in UKC se spopadajo s številnimi težavami. Med drugim s preobremenjenostjo, saj nimajo dovolj urgentnih bolnikov. Kot smo poročali, imajo tam le 20 urgentnih zdravnikov, potrebovali pa bi jih vsaj 70. Bešič Loredan in ljubljanski župan Zoran Janković sta se pred kratkim zavezala za združitev njihove splošne nujne medicinske pomoči s kirurško urgenco UKC Ljubljana.

icon-expand Klinični center FOTO: Damjan Žibert

Predstavniki ministrstva za zdravje so na Brdu pri Kranju javnim zdravstvenim zavodom v ponedeljek sicer predstavili ukrepe za stabilizacijo zdravstvenega sistema. Ukrepi, ki med drugim vključujejo dodatke za povečan obseg dela in ambulante za neopredeljene bolnike, sicer še niso dokončni ter se lahko še spreminjajo in dopolnjujejo, poudarjajo na ministrstvu.