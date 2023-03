'Raziskati moramo, kako so nekateri izkoristili zakonodajne luknje, da je posel stekel'

Ob tem so se pojavili očitki, da vodstvo ščiti vpletene. Minister je na novinarski konferenci omenil prav zaposlene, ki bi lahko bili vpleteni v nezakonito porabo davkoplačevalskega denarja, čeprav se ve, kdo je pogodbe podpisoval. Bešič Loredan meni, da je sedaj potrebno počakati od treh do šest mesecev. "Če do takrat ne bo narejeno nič, potem lahko te navedbe držijo in bo potrebno ukrepati," o vpletenosti zaposlenih meni Bešič Loredan, ki podrobnosti poročila, ki je zaupno in ga bodo predali naprej, ne razkriva.

Ob sumu korupcije v Kliničnem centru Ljubljana je zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan napovedal, da bodo zadevi prišli do dna. Vodstvo UKC-ja je bilo sicer imenovano prav v času mandata Bešiča Loredana, ki pa poročila še ni predalo Policiji. "Z vodstvom UKC smo se pogovarjali in dogovorjeno je bilo, da se en izvod poročila preda predsedniku KPK in se nadaljuje s forenzično preiskavo," pojasnjuje zdravstveni minister.

Bešič Loredan se je sestal tudi z revizorko, ki mu je predala dokument. Skupaj s predsednico zavoda in direktorjem UKC so se nato odločili, da "zadevo za javnost zaklenemo, dokler zadeve ne raziščemo in da ne bi potencialno ogrozili preiskave, ki bi lahko sledila".

Poročilo razkriva, da je šlo za namerno drobljenje naročil. Celo v istem dnevu več naročil z enakim zneskom samo zato, da ni bil potreben javni razpis. "Ko ima nekdo naročilo, ki presega 40 tisoč evrov, zakon določa postopek. To bi moralo veljati tudi za UKC in ostale ustanove. Problematično je, ali imamo tako hudo sistemsko napako, da je to skozi leta postalo samoumevno in gre za vizijo sistemske korupcije, ki se je v zadnjih 15 letih tako globoko razprla. Vprašanje je še, kako so posamezniki znali zelo spretno izkoristiti zakonodajne luknje, da je posel stekel," dodaja zdravstveni minister.

Še en škandal je povezan s Kliničnim centrom. Izdaja računa za zasebne storitve doktorju Bošnjaku v Hon Kong. Makedonska družina je morala v davčno oazo nakazati 6000 evrov zasebnega honorarja, da bi zasebni zaslužek davčno optimiziral. Koliko stanejo običajno takšna ekspertna mnenja za samoplačnike? "Od tisoč do 1400 evrov. Če pregledaš pacienta in njegove slike in mu še razložiš stanje, tako mnenje ni šest tisoč evrov in izda se račun."

Kaj je zdravstvenega ministra v reviziji poslov v UKC Ljubljana najbolj zmotilo? "UKC nima varovalnih mehanizmov. Vsi varovalni mehanizmi, ki bi v taki ustanovi morali biti, niso bili implementirani. Naloga direktorja je, da vzpostavi ekipo in da se 1. 1. 2024 ali čez pol leta pogovarjamo, da tega v UKC ni več. Kar smo skozi leta vsi potiho vedeli in na kar sva z Brecljem opozarjala skozi leta in očitno se je sedaj Pandorina skrinjica odprla. Želimo spremembo sistema, da denar, ki se porablja za provizije, porabimo za zdravljenje pacientov," napoveduje zdravstveni minister.

Ministra skrbi, da je šlo za utečene postopke in lahko gre le za vrh ledene gore. "Želja je, da v kolikor posege izvajamo v javnem zavodu, je vse javno. Problem ni, da izvajajo samoplačniške storitve, ampak moramo vedeti, koliko pacient plača in kako se denar razdeli," meni minister.

Digitalizacija po estonskem modelu s centralnim e-kartonom

Uskladili so tudi zakon o digitalizaciji zdravstva. Zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan napoveduje, da bodo šli v redni zakonodajni postopek. Posneti želijo estonski model digitalizacije, kjer je vsaka sled denarja transparentna in jasna. "Vse storitve so evidentirane in vsi izvajalci med seboj primerljivi, želimo, da bi s 1. 1. 2024 imeli centralni e-karton z vsemi podatki in da bi vsi izvajalci na dnevni bazi posredovali podatke o izvajalcih in toku denarja."

Bešič Loredan soglasja za izplačilo nagrade za uspešno delo direktorici ZD Ljubljana ne bo podpisal

Bešič Loredan tudi še vedno vztraja, da soglasja za izplačilo nagrade za uspešno delo direktorici ZD Ljubljana Antoniji Poplas Susič ne bo podpisal. "Ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću sem razložil, kaj smo dobili na ministrstvo, počakali bomo do konca nadzora. Nekdo, ki ima tako stanje v javnem zavodu, gotovo ne more dobiti nagrade za uspešno delo. To je skregano z zdravo pametjo in popolnoma neprimerno," vztraja Bešič Loredan.

Svetniki iz vrst Gibanja Svoboda so sicer glasovali za izplačilo direktorici. "Iz mojega osebnega stališča to ni prav. Vendar vsak za svoja dejanja odgovarja," meni Bešič Loredan.