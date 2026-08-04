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Slovenija

Zaskrbljene sestre iz UKC Maribor: Redno opravijo 15, dodatno pa 30 pregledov!?

Maribor, 04. 08. 2026 06.18 pred dvema dnevoma 7 min branja 152

Avtor:
Natalija Švab
UKC Maribor

Skupina medicinskih sester s Klinike za nevrologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, kot so se podpisale, opozarja na domnevne nepravilnosti pri izvajanju dodatnega programa elektromiografskih (EMG) preiskav. V anonimnem pismu, ki so ga poslale našemu uredništvu, ne zahtevajo ukinitve dodatnih programov, temveč preverjanje njihovega izvajanja, načina obračunavanja in izbire zaposlenih, ki pri njih sodelujejo. Kot pravijo, jih ne moti dodatno delo, ampak občutek, da znotraj iste klinike za vse ne veljajo enaka pravila. Kaj pa odgovarjajo v mariborskem UKC in na pristojnem ministrstvu?

Po njihovih besedah se v EMG ambulanti poleg rednega dopoldanskega programa večkrat tedensko izvaja tudi dodatni popoldanski program za skrajševanje čakalnih dob. Gre za program, ki ga država in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije posebej financirata z namenom povečanja obsega opravljenih storitev.

Dodatni programi danes niso več le orodje za skrajševanje čakalnih dob, temveč za številne zaposlene predstavljajo tudi pomembno možnost dodatnega zaslužka. Prav zato zaposleni veliko bolj pozorno spremljajo, kako se programi izvajajo, kdo pri njih sodeluje in kako se razporeja dodatno plačano delo. Medicinske sestre pravijo, da so prav ob tem začele opažati okoliščine, ki po njihovem mnenju zahtevajo preverjanje.

"Na oddelkih opravljamo izmensko delo, nočne izmene, vikende in praznike ter skrbimo za najtežje nevrološke bolnike. Hkrati pa imajo posamezni zaposleni možnost sodelovanja v dodatno plačanih programih pod bistveno drugačnimi pogoji," opisujejo situacijo.

Po njihovem mnenju to ustvarja občutek neenake obravnave zaposlenih in prispeva k slabšim odnosom v kolektivu ter odhajanju kadra .

Ne trdijo, da dodatni programi ne bi smeli obstajati. Nasprotno. Menijo pa, da bi morali biti organizirani transparentno in da bi morala biti jasna pravila, kdo lahko v njih sodeluje in pod kakšnimi pogoji.

UKC Maribor primera zaenkrat ne želi pojasnjevati, na ministrstvu pa želijo odgovore.
UKC Maribor primera zaenkrat ne želi pojasnjevati, na ministrstvu pa želijo odgovore.
FOTO: Bobo

Dokumentacija odpira vprašanja

V podporo svojim navedbam so medicinske sestre uredništvu posredovale več izpisov iz informacijskega sistema MEDIS. Na njih so razvidni datumi pregledov, razporeditev pacientov ter časovni podatki, ki po njihovem mnenju kažejo, da so bili nekateri bolniki, evidentirani v dodatnem popoldanskem programu, obravnavani že pred 15. uro oziroma še v času rednega delovnika. Poudarjajo, da po njihovih opažanjih ne gre za osamljene primere, temveč za več različnih terminov. 

Iz samih izpisov sicer ni mogoče ugotoviti, zakaj se časovni podatki razlikujejo oziroma kaj posamezni zapisi v informacijskem sistemu pomenijo. Tudi medicinske sestre ne trdijo  z gotovostjo, da dokazujejo nepravilnosti, temveč pozivajo k preveritvi uradnih evidenc, iz katerih bi bilo mogoče ugotoviti dejanski čas izvedbe posameznih preiskav in način njihovega obračunavanja.

Če bi se njihove navedbe izkazale za utemeljene, se namreč odpira vprašanje, ali so bile vse storitve, obračunane kot dodatni program, dejansko izvedene v okviru tega programa oziroma v času, za katerega so bile financirane.

Po njihovih navedbah se sicer  v rednem osemurnem delovnem času, ko sta v ambulanti prisotni dve diplomirani medicinski sestri in zdravnik, praviloma opravi približno do 15 EMG preiskav. V dodatnem popoldanskem programu, ki traja približno tri ure in pol do štiri ure in ga izvajata ena diplomirana medicinska sestra ter zdravnik, pa naj bi opravili približno 30 preiskav. Ob tem poudarjajo, da je EMG ambulanta ves čas namenjena izvajanju EMG preiskav in da se v tem prostoru ne izvaja druge dejavnosti.

Medicinske sestre tudi same opozarjajo, da popoldanski program obsega predvsem izvajanje EMG preiskav, medtem ko redni program vključuje tudi druga opravila ambulante. Tako nakazujejo, da sama primerjava števila pregledov še ne dokazuje nepravilnosti, je pa razlog za preverjanje organizacije dela.

Med zaposlenimi po njihovih navedbah krožijo informacije, da naj bi bili izvajalci plačani za vsakega obravnavanega bolnika, pri čemer naj bi medicinske sestre prejele več kot 15 evrov neto na pregled, zdravniki pa še nekajkrat več.

Medicinske sestre poudarjajo, da ne razpolagajo z vsemi evidencami in da lahko dokončen odgovor poda le pregled uradnih podatkov UKC Maribor.

"Če je sistem urejen pravilno, potem bo to pokazal nadzor. Če ni, pa menimo, da je treba nepravilnosti odpraviti," pravijo.

Kdo sodeluje?

Po navedbah medicinskih sester med zaposlenimi ni jasno, po kakšnih kriterijih se določajo izvajalci posameznih dodatnih ambulant. 

Ker dodatni programi pomenijo tudi možnost dodatnega zaslužka, je prav način izbire zaposlenih postal eno najbolj občutljivih vprašanj. Pravijo, da ne pričakujejo, da bi v dodatnih programih sodelovali vsi, pričakujejo pa jasna in za vse enaka pravila. 

Po njihovem mnenju netransparenten način razporejanja dodatno plačanega dela ustvarja občutek privilegiranega položaja posameznikov ter slabša odnose v kolektivu.

Med pripravo članka smo govorili tudi z zaposlenimi na drugih oddelkih UKC Maribor. Njihove zgodbe so različne, vendar se ponavljajo podobni očitki – netransparentno razporejanje (dodatno plačanega) dela, občutek favoriziranja posameznikov, slabi odnosi, nezadovoljstvo z vodenjem in vse večje razlike med zaposlenimi.
Med pripravo članka smo govorili tudi z zaposlenimi na drugih oddelkih UKC Maribor. Njihove zgodbe so različne, vendar se ponavljajo podobni očitki – netransparentno razporejanje (dodatno plačanega) dela, občutek favoriziranja posameznikov, slabi odnosi, nezadovoljstvo z vodenjem in vse večje razlike med zaposlenimi.
FOTO: Bobo

Nezadovoljstvo, načeti odnosi

Primer EMG ambulante po besedah sogovornikov ni osamljen. Medtem ko je bilo pismo poslano anonimno, smo med pripravo članka govorili tudi z zaposlenimi na drugih oddelkih UKC Maribor. Njihove zgodbe so različne, vendar se ponavljajo podobni očitki – netransparentno razporejanje (dodatno plačanega) dela, občutek favoriziranja posameznikov, slabi odnosi, nezadovoljstvo z vodenjem in vse večje razlike med zaposlenimi, kar mnoge navdaja z mislijo, da bi "najraje odšli". 

Sicer pa ni prvič, da zaposleni javno opozarjajo na razmere v UKC Maribor. Leta 2023 so zaposleni na oddelku za laboratorijsko diagnostiko govorili o domnevnem mobingu, poniževanju, odvzemu možnosti dodatnega zaslužka in strahu pred prijavo nepravilnosti. Vodstvo je očitke zavrnilo, postopki pa niso ugotovili mobinga.

Letos poleti je sledila ena največjih kadrovskih kriz v zgodovini UKC Maribor. Sedem interventnih radiologov je napovedalo odhod, opozarjalo na večletne težave, izgubljeno zaupanje v vodstvo ter način vrednotenja njihovega dela. Spor je bil rešen šele po posredovanju ministra za zdravje, radiologi pa so ob podpisu novih pogodb poudarili, da težave niso nastale čez noč.

Pred dnevi je dodatna vprašanja odprla še uvedba anonimnega nabiralnika za prijavo nepravilnosti. Med zaposlenimi so se pojavili pomisleki, ali je anonimnost zaradi videonadzora res zagotovljena, vodstvo pa je napovedalo prestavitev nabiralnika na drugo lokacijo.

Medicinske sestre od pristojnih ne zahtevajo, naj jim verjamejo na besedo. Zahtevajo preverjanje. Razprava o dodatnih programih sicer ni nova. Kritiki že od njihove uvedbe opozarjajo, da sistem zaradi dodatnega plačila lahko ustvarja napačne finančne spodbude in odpira vprašanja, ali se vse storitve, financirane kot dodatni program, dejansko izvajajo kot dodaten obseg dela. Zagovorniki odgovarjajo, da brez dodatnih programov ne bi bilo mogoče skrajševati čakalnih dob.

Toda ob tem se odpira še širše vprašanje - kot tudi jasno izpostavlja apel "žvižgačev": "Prosimo vas, da naše navedbe preverite. Menimo, da gre za temo, ki presega zgolj organizacijo ene ambulante, saj odpira vprašanja transparentnosti izvajanja dodatnih programov v javnem zdravstvu, učinkovite porabe javnih sredstev in enake obravnave zaposlenih."

Odgovor ministrstva predvsem našteva pristojnosti različnih institucij. Ne pojasni pa, ali katera od njih dejansko sistematično spremlja organizacijo dodatnih programov.
Odgovor ministrstva predvsem našteva pristojnosti različnih institucij. Ne pojasni pa, ali katera od njih dejansko sistematično spremlja organizacijo dodatnih programov.
FOTO: Foto Bobo

 

UKC brez vsebinskih odgovorov, ministrstvo napoveduje preverjanje

Za odgovore na vprašanja o organizaciji dodatnega programa, kriterijih izbire izvajalcev, načinu obračunavanja, časovnih zapisih v informacijskem sistemu MEDIS ter drugih navedbah medicinskih sester smo seveda zaprosili UKC Maribor.

V bolnišnici na nobeno od konkretnih vprašanj niso odgovorili. Sporočili so le: "Z zadevo smo seznanjeni. Informacije preverjamo, zato zadeve do nadaljnjega dodatno ne bomo komentirali."

Na Ministrstvu za zdravje so medtem pojasnili, da so se z navedbami medicinskih sester seznanili in direktorju UKC Maribor že poslali zahtevo za podrobna pojasnila. Po njihovem prejemu bodo presodili o morebitnih nadaljnjih ukrepih.

Ob tem so navedli, da so pristojnosti nadzora razdeljene med več institucij. Za organizacijo dela, kadrovsko politiko ter zakonito poslovanje je odgovorno vodstvo zavoda, nadzor nad njegovim delom izvaja svet zavoda, ZZZS preverja izvajanje pogodbenih obveznosti ter pravilnost evidentiranja in obračunavanja zdravstvenih storitev, ministrstvo lahko uvede upravni nadzor, vprašanja podjemnih pogodb pa sodijo v pristojnost Inšpektorata za delo.

Pristojnost še ni nadzor

Prav tu pa se odpre širše vprašanje. Na ministrstvo smo naslovili tudi vprašanja, ali država sistematično preverja organizacijo dodatnih programov, kako ugotavlja, da ti dejansko pomenijo dodaten obseg opravljenega dela, ali razpolaga s kazalniki, ki primerjajo redni in dodatni program, ali so bile izvedene revizije dodatnih programov ter kdo celovito preveri primere, kakršen je ta.

Po prejetih pojasnilih ministrstva smo vprašanja naslovili tudi na ZZZS, odgovore objavimo takoj, ko jih prejmemo. 

Na ta vprašanja konkretnih odgovorov nismo prejeli. Odgovor ministrstva predvsem našteva pristojnosti različnih institucij. Ne pojasni pa, ali katera od njih dejansko sistematično spremlja organizacijo dodatnih programov ali preverja, ali javni denar res financira dodaten obseg zdravstvenih storitev. Ministrstvo tudi ni navedlo, ali so bili takšni nadzori izvedeni in kakšne so bile njihove ugotovitve.

Pa to navsezadnje niso odgovori, ki bi zanimali le medicinske sestre, ki menijo, da se morda dogajajo nepravilnosti.  

Dodatni programi so bili javnosti predstavljeni kot eden ključnih ukrepov za skrajševanje čakalnih dob. Financirani so iz javnih sredstev, zato imajo davkoplačevalci pravico vedeti, ali z njimi država res financira dodatno opravljene zdravstvene storitve ali pa bi bilo mogoče del teh storitev ob drugačni organizaciji opraviti že v okviru rednega programa. In kaj se torej dogaja v času rednih programov? Ali držijo navedbe, ki so bile podlaga za dodatne programe?

Primer tako odpira precej širše vprašanje od organizacije ene ambulante. Na koncu gre za to ali je država poleg sistema financiranja dodatnih programov vzpostavila tudi dovolj jasen, pregleden in učinkovit sistem spremljanja kazalnikov uspeha in nadzora. In če ga je - ali ga resnično dosledno izvaja.

Poglavja:
Na vrh Dokumentacija odpira vprašanja Kdo sodeluje? Nezadovoljstvo, načeti odnosi UKC brez vsebinskih odgovorov, Pristojnost še ni nadzor
ukc maribor dodatni program EMG
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KOMENTARJI152

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Buča hokaido
05. 08. 2026 10.13
Ne razumem teh čakalnih dob v Ljubljani. Snaha je potrebovala slikanje MR, na Ptuju je dobila datum čez 4 tedne in to na soboto ob 5.30 zjutraj. Delajo v Ljubljani kje ob sobotah? Na srečo imamo znance tam in je šla na Ptuj že v petek in tam prespala. Zanimivo bi bilo izvedeti, koliko ljudi iz vse Slovenije se naroča na razne preglede v Ljubljani.
Odgovori
0 0
Kardinal v Kristusu
05. 08. 2026 08.30
Male ribe napram ljubljanskim ortopedom... Oni so med službenim časom pregledovali kar paciente iz svojih zasebnih ambulant, na javni opremi, v javnih ustanovah. Na preglede so brez napotnic in evidence vozili kolege zdravnike, direktorice zasebnih klinik, visoke funkcionarje MZEZ, sodelavce družinskih članov, celo zdravstvene inšpektorice... Ko so jih zasačili pa priročen izgovor: "jaz samo pomagam ljudem, dober sem. To počnemo vsi, že dolgo, tako je, ne počutim se krivega, samo pomagam ljudem"... In taki zdravniki so imenovani na vodstvene funkcije, saj ni res pa je...
Odgovori
+2
2 0
poper00
04. 08. 2026 21.11
A se zdi komurkoli ne glede na politično prepričanje da je normalno da se pri rednem delu naredi pol manj kot pri dodatnem.Če bi jaz kot privatnik kradel tako kot se v zdravstvu bi dobil kako stoletje zapora v zdravstvu pa je to legalno,
Odgovori
0 0
Slovener
04. 08. 2026 19.50
To pismo ni edino !
Odgovori
0 0
seter73
04. 08. 2026 18.30
Vsa zadeva je povsem jasna.., ta skorumpiran ZZZS placa 15 pregledov ljudje iz svojih zepov pa 30. Ce bolnica naredi vec storitev kot ima odobreno je na koncu v minusu ker ji zavarovalnica tega ne placa..stara cokla brez resitve
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+1
1 0
Mclaren
04. 08. 2026 17.33
Eh, očitno nihče ni sposoben nadzora v tem zdravstvu...
Odgovori
+5
5 0
biggbrader
04. 08. 2026 17.03
Bolj delavni so verjetno "gor vzeti". To lenuhe običajno moti. Lahko se pa tudi motim.
Odgovori
-5
1 6
Kardinal v Kristusu
04. 08. 2026 16.58
Operacija hrbtenice: V rednem delovnem času (8 ur) kirurg operira 4-5 discus hernij. Na podjemno pogodbo v popoldanskem času pa jih v 6 urah naredi 6 ali več... Enako velja za tiste, ki delajo pri zasebnikih. V rednem delovnem času so plačani na uro, nadrejeni kolega, zdravnik, javni uslužbenec, vsem je OK. Denar je, čeprav so milijonski minusi. Efektiva v javnem sektorju je manj kot 50% napram zmožnostmi, ki so v popolnosti izkoriščene zgolj pri zasebnikih in pri delu na podjemno pogodbo, kjer so plačani po izvedenih storitvah. Rezerv v javnem zdravstvu je ogromno, predvsem pri zdravnikih. Ozko grlo so podplačane medicinske sestre, njih primanjkuje, zaradi njih odpadajo posegi, zaradi njih so oddelki prazni... Da lahko zdravniki delajo na 50% in jamrajo, kako se "ne da delati"...
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+2
4 2
knap11
04. 08. 2026 16.48
Končno en zares, verjetno tudi vsaj z delnim poznavanjem stroke ali s pomočjo strokovno usposobljenih, zelo kvalitetno napisan članek. Sedaj čakamo na preiskavo in odgovor odgovornih za nastale razmere in precej verjetne kršitve........ Bravo. Spoštovanje in moj poklon avtorici Nataliji Švab.
Odgovori
+5
6 1
jaka
04. 08. 2026 15.33
Torej so doslej delali le s tretjinsko vnemo. Če sedaj zmorejo opraviti 45 pregledov, prej pa je bilo težko narediti 15.....
Odgovori
+5
7 2
jonasz
04. 08. 2026 15.09
In zakaj je tam še vedno kriminalopov gen dir Vojko - Svobodnjak in frend Holoba!!!
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+1
3 2
zaba67
04. 08. 2026 14.44
to dodatno je ponavadi plačano več, torej se borijo proti boljši plači....ostali pametni kirurgi, anestezisti inštrumentarke ipd. so tiho...
Odgovori
-8
0 8
mentos12
04. 08. 2026 14.14
To kar omenjaš,da ni nobenih norm,to skoraj ni za verjeti.Je pa možno. Samo naj se ozremo po sosednjih državah Avstrija,Italija,Nemčija. Kakšne norme imajo pri njih za določene preiskave,posege v njihovem zdravstvu. Če pri nas na premerljivih delovnih mestih od tega odstopamo v negativnem smislu,se pravi se naredi manjše število posegov operaciji,preiskav inp.Potem tukaj nekaj ne štima. V prvi vrsti je slaba organizacija dela in posledično vsega ostalega.
Odgovori
+6
6 0
zaba67
04. 08. 2026 14.45
ali pa pomanjkanje negovalnega kadra, ker ne moreš nekoga po težki operaciji kar poslati domov, mnogi oddelki so namreč zaprti v prenekaterih bolnišnicah...kader je v tujini v Hofru, Lidlu pri prodaji super Herte ipd...
Odgovori
-5
0 5
momondo2
04. 08. 2026 14.11
Pomoje je največji problem ker sestre na najzahtevnejših deloviščih z 12 urnimi izmenami, nočnimi, vikendi, prazniki ne morejo delati teh dodarnih programov zaradi urnika, utrujenosti ali ne-favoriziranja. Medtem ko nekatere sestre katere delajo npr. ambulantno delo od pon-pet od 8-15h že z dvema dnevoma dodatnega programa to je 2x4h na mesec izzenačijo ali celo presežejo plačo sester iz zahtevnejših delovišč. V primeru da so favorizirane in naredijo 4, 5… dodatnih programov to pa mesec pomeni da jih prehitevajo za lepe dence. Naprimer iz moje bolnišnice lahko povem da me nekdo prehiteva na isti nacin za 1000€ neto na mesec za predstavo. Najbolj kvalificiran kader bi moral biti najbolje plačan, kar tudi je ampak razlike so premajhne.
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+7
7 0
krmeki
04. 08. 2026 13.51
To je največji problem zdravstva. Nobenih preverljivih norm. Dopoldne se dela počasi in ustvarja čakalne vrste da lahko potem po podjemni pogodbi popoldne isto delo opravijo za 4x plačilo.
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+12
14 2
mali.mato
04. 08. 2026 15.10
Ne piši neresnic!
Odgovori
-3
1 4
Malo_sutra
04. 08. 2026 13.34
Draga sestre, hofer, lidel vedno iscejo… nevem kaj visite v isti sluzbi ce vas tam nekaj moti.
Odgovori
-7
4 11
zvoneti
04. 08. 2026 12.59
Kakšna sramotna Banana Republika smo mi. V digitalni dobi ni enotnega računalniškega programa v zdravstvu, ki bi obvladal čisto enostavno matematiko: Angelca Ž. naročena svetega nikoli ob 11.00h pri dr. Neda Semidelat, pregled zaključen ob 11.15h............, x 8 ur-malica= 30 pacientov/recimo, odstopanja možna 10-20°% zaradi (normativ za posamezno delovno mesto). Ker pa je vodstvo bolnišnic iz vrst zdravnikov, ki so vsi med sabo povezani, beri usluge take in drugačne, je normalno, da oni ne želijo imeti nobene preglednosti in reda. Zato pa imamo take minuse v zdravstvu, umetne čakalne vrste....skratka kaos. Ko bo nadzor možen v nekaj sekundah z tipko koliko pacientov je vsak od njih v enem mesecu obravnaval in koliko so opravili specializanti njihovega dela, reda in preglednosti nebo in vsi bodo še naprej plenili po našem denarju z čim manj dela.
Odgovori
+20
21 1
pa saj bo vredu
04. 08. 2026 12.58
Rešitev je preprosta za vsako redno preiskavo lahko narediš določeno kvoto popoldanskih dodatno plačanih. Recimo za dve redni eno izredno in ne obratno. Potem bi bil efektivno porabljen reden delovni čas. Tega pa si nobena politična opcija ne upa. Vse ostalo je samo flancanje levi-desni, fides, naši-vaši,...
Odgovori
+12
12 0
petka5
04. 08. 2026 13.05
Pa se bodo spet pritozevali na us, da,se jim krsi pravica do dela... medtem ko dela, ki ga imajo placanega, se jim pa ne da opravljati
Odgovori
+8
10 2
Bbcc123
04. 08. 2026 12.57
Bagra doktorska. Golob še je nekaj delal na izboljšanju javnega zdravstva, Brecelj in ministrica. Janša pa bi jim spet odprl dvoživkarstvo. Še več korupcije. Katastrofa in sramota od ljudi.
Odgovori
+4
13 9
Bbcc123
04. 08. 2026 12.44
Janša z omnibus zakonom že spet uzakonja dvoživkarstvo in zdravnikom odpira hidrant za ne delo v javnem zdravstvu. Janša skrbi za poštene delovne državljane samo z jezikom. Z dejanji pa kontra. Kot so janševi podprli tuje kmete v evropskem parlamentu. Svoboda je bila proti.
Odgovori
+7
14 7
sioxxos
04. 08. 2026 12.58
Ko v enem kratkem zapisu 3x omeniš Janšo, si zrel za psihiatrijo. Zombie si postal. Janša je tvoja prva in edina misel... vsak dan. Kako mizerno je takšno življenje. Idi se zdravit, ker je ozdravljivo. Ne omenjaj Janše v nobenem postu naslednjih 14 dni in poizkušaj ne misliti o njem. Bi šlo?
Odgovori
-3
7 10
nopino
04. 08. 2026 13.14
sioxxos, preštej koliko krat si omenil gospoda "negospoda", spakiraj na psihiatrijo, in to za dalj časa. Spadaš v zelo rizični skupini.
Odgovori
+0
2 2
Bbcc123
04. 08. 2026 13.14
Predlagam ti da enkrat za spremembo začneš razmišljati. Pusti plonk listke.
Odgovori
+1
4 3
sioxxos
04. 08. 2026 14.25
Jaz ga ne omenjam - samo takrat, ko želim Zombijem prikazat, kako obsedeni so. Zelo.
Odgovori
-1
2 3
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