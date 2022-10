Ukinitev avtocestne policije in reorganizacija: bodo naše ceste manj varne?

Potreba po ustanovitvi avtocestne policije ni stara eno leto, začetki zasnov za njeno ustanovitev segajo v leto 2003. Projekt je realizacijo dočakal v času Janševe vlade, ko se je politična garnitura zamenjala, pa so ga ustavili. S 1. avgustom letos, po le nekaj mesecih delovanja, so bile namreč tri od štirih enot – koprska, celjska, in mariborska – začasno ukinjene. Ostala je le še ljubljanska, ki jo bodo po naših informacijah ukinili 15. oktobra.

Med razlogi, ki sta jih navedla notranja ministrica Tatjana Bobnar in prvi mož policije Boštjan Lindav, so nazadostna učinkovitost, pomanjkanje kadra na Postajah prometne policije in finančna prepletenost avtocestne policije z Darsom, zaradi česar se je projekt znašel pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije in Urada za nadzor proračuna.

Kot so pojasnili na Generalni policijski upravi, so se postaje prometnih policij s kadrovskim primanjkljajem soočale že pred ustanovitvijo avtoceste policije (v povprečju so bile 60-odstotno zasedene, nekatere tudi manj), ta pa jih je še dodatno osiromašila. Priznali so, da je bila odločitev za ustanovitev avtocestne policije iz obstoječih kadrov "nekoliko preuranjena" in poudarili, da pri njihovi odločitevi ne gre za ukinjanje nadzora na avtocesti, pač pa ga zaradi kadrovske podhranjenosti organizacijsko spreminjajo. Generalni direktor policije je ustanovil posebno delovno skupino, ki je pripravila rešitve za organiziranost na področju prometne policije, katere financiranje "bo temeljilo na zakoniti pravni podlagi". "Naša odločitev nikakor ne bo politična, pač pa bo temeljila na strokovnih argumentih," je tedaj zatrdila Bobnarjeva.

Z reorganizacijo bo 'odgovornost za varnost cestnega prometa spet pod eno streho'

Danes so nam na Policiji pojasnili, da je delovna skupina generalnemu direktorju v zaključnem poročilu podala sklepne ugotovitve in predloge v smeri ustrezne spremembe v organiziranosti policije, torej spremembe Akta o organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji. Sprejeli so odločitev, da se na Postajah prometne policije ustanovijo skupine za nadzor na avtocestah in hitrih cestah, na Upravi uniformirane policije pa se ustanovi dva oddelka, od katerih se bo eden ukvarjal z usmerjanjem dela policistov na avtocestah in hitrih cestah, eden pa bo združeval policiste, ki bodo obdelovali prekrške, ugotovljene s tehničnimi sredstvi.

"S tem bo odgovornost za varnost cestnega prometa spet pod eno streho, poleg tega pa se bo zmanjšala režija in stroški, ki so se pojavili z dodatnimi objekti in ustanovitvijo UAP in enot SEAP. Glede objektov še dodajamo, da bodo opravljeni tudi dodatni ogledi in preverjene možnosti, če bi se lahko nekatere enote postaj prometnih policij prestavile v te objekte," so še zapisali.