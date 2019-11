Ukinitev dodatka za delovno aktivnost znova brez podpore odbora DZ

DZ je predlog novele zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki ukinja dodatek za delovno aktivnost, sprejel konec oktobra. Vlada je ukinitev utemeljevala s tem, da dodatek več ne služi svojemu namenu in da prejemnikov zaradi dviga višine denarne socialne pomoči več ne spodbuja k zaposlovanju.

Že od začetka so predlogu nasprotovali v nevladnih organizacijah in Levici, proti so bili tudi v SD in sedmih sindikalnih centralah. Prav predstavniki sindikatov so potem, ko je bil predlog po burni razpravi v DZ potrjen, državnemu svetu predlagali, naj nanj izglasuje veto. Svetniki so o tem odločali v torek in veto potrdili. Od 28 na glasovanju navzočih svetnikov jih je za veto glasovalo 13, proti so bili trije, ostali pa so se vzdržali.