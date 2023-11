Ukinitev dopolnilnega zavarovanja: jasno ni niti, kdo bo denar pobiral

Zavod za pokojninsko zavarovanje je sporočil, da upokojencem ni treba pošiljati ničesar, saj da bo 35 evrov od pokojnine odtrgal kar ZPIZ. Prvič pri izplačilu januarske pokojnine, nakazane predvidoma 31. januarja. Enako velja tudi za plače, le da bo nov prispevek za zaposlene moral obračunati in tudi nakazati delodajalec. Ampak kot doda Boštjančič, je razdelitev nalog med ZZZS-jem in Fursom še nerazrešena stvar.

O tem, kje so dileme, zakaj Furs in kakšne bodo naloge zdravstvene zavarovalnice, ministrstvo za zdravje podrobnosti ne razkriva. Nekatera pravila glede obveznega prispevka bo namreč urejal še nepotrjen interventni zakon na področju zdravstva. "Dokler ni interventni zakon sprejet, dokler nimamo dokončnih rešitev, ga jaz težko komentiram," je dejala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Da pa bomo prejeli še jasna pojasnila, tako z ministrstva za zdravje kot tudi iz vlade, pa zagotavlja Asta Vrečko.

Denar od prispevka naj bi pobirala finančna uprava, pri tem pa vloga zdravstvene zavarovalnice, opozarja finančni minister, še ni povsem opredeljena. "Furs je kompententen, Furs ima ljudi in Furs to zna. Seveda na drugi strani to ne more biti razlog, da pristojni resorji in druge institucije, v tem primeru ZZZS, ne naredijo tistega, kar seveda mi mislimo, da sodi pod njihovo ingredienco," še pove Boštjančič.