Ukinitev dopolnilnega zavarovanja: pavšalni prispevek bi moral biti višji

Na ZZZS opozarjajo, da to pomeni, da 29 evrov obveznega pavšalnega prispevka ne pokrije vseh povečanih odhodkov zaradi ukinitve dopolnilnega zavarovanja, temveč, ravno nasprotno, povzroča celo primanjkljaj v višini okoli 70 milijonov evrov letno. Po njihovih izračunih bi tako morala višina obveznega pavšalnega prispevka znašati 32,4 evra, kar je dobre tri evre več, kot je predvideno v predlogu zakona.

Opozarjajo tudi, da bi prenos dopolnilnega na obvezno zavarovanje prinesel tudi administrativne ovire za delodajalce, finančno upravo in ZZZS. Tako bi bilo potrebno dodatno voditi še evidence o obračunanih in plačanih pavšalnih prispevkih, dopolniti informacijske rešitve in zagotoviti dodatne kadre na finančni upravi in na ZZZS.

Ministrstvo sicer mnenja ZZZS danes ne komentira, koalicija pa še vedno vztraja pri takem zakonu.