Ukinitev dopolnilnega zavarovanja: podpore očitno ne bo

Da novela sploh ne ukinja dopolnilnega zavarovanja, ampak le prenaša dajatev z enega na drug naslov, menijo v SMC, kjer jih, tako kot DeSUS, skrbi, kaj bi to pomenilo za državni proračun. V LMŠ pa poudarjajo, da so pomisleki odveč in da je novela z njihovimi dopolnili v praksi izvedljiva.

DZ je pred današnjim glasovanjem začel tretjo obravnavo predloga za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kot kažejo stališča poslanskih skupin, zakonska rešitev ni prepričala večine poslancev. Poleg opozicijskih SDS, NSi in SNS so se proti zakonu izrekli še v koalicijskih DeSUS in SMC, ki se je v torek o svoji podpori še odločala. V DeSUS vztrajajo pri oceni, da novela ne prinaša pravega načina ukinitve dopolnilnega zavarovanja, je pojasnil Branko Simonovič. Po njegovih besedah jih niso prepričala niti vložena dopolnila. Opozoril je, da bi se bilo treba sprememb zdravstvenega zavarovanja lotiti v navezi z ureditvijo dolgotrajne oskrbe, kar pa se v tem primeru ni zgodilo. DeSUS tudi skrbi, kaj bo morebitno sprejetje novele pomenilo za zdravstveno blagajno in za državni proračun.

V LMŠ pravijo, da je novela v praksi izvedljiva. FOTO: Shutterstock

Proti noveli so se izrekli tudi v poslanski skupini koalicijske SMC, za katero do nedavnega še ni bilo jasno, ali bo predlog podprla. Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja sicer podpirajo, a je po besedah Janija Möderndorferja razlog za njihovo odklonilo stališče v tem, da novela sploh ne ukinja dopolnilnega zavarovanja, ampak le prenaša dajatev z enega na drug naslov, pri tem pa tudi terja, da se na široko odprejo proračunska vrata. Stališče SMC pa nikakor ne pomeni napovedi nove koalicije, kot želijo nekateri prikazati, je poudaril. V SDS so do zakonske rešitve zelo kritični."Dopolnilnega zavarovanja ne ukinjate, ampak preoblikujete v pavšalni prispevek," je izpostavila poslanka Jelka Godec. Novela v zdajšnji obliki prinaša enak prispevek za vse, čemur se je predlagatelj želel izogniti, zato se Godčeva sprašuje, kako to, da ga bodo v Levici podprli. Strinja se, da bi ukinitev dopolnilnega zavarovanja morala spremljati progresivna lestvica, a ne v taki obliki, kot jo predlaga SD. Opozorila je tudi na različne izračune, ki so spremljali nastajanje novele, in na to, da se za bolnike ne bo spremenilo nič, razen da bodo za zdravstvo plačevali še več. Poslanka NSi Iva Dimic je napovedala, da njihova poslanska skupina ne bo podprla niti vloženih dopolnil niti novele kot celote. Po njenih besedah novela ne ukinja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ampak le uvaja obvezni pavšalni znesek, ki bo namesto h komercialnim zavarovalnicam šel k Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Opozorila je, da se novela loteva pomembnih sprememb, ki bi terjale širok družbeni konsenz, ki pa v tem primeru ni dosežen. Predlogu nasprotujejo tudi v SNS. Poslanec Dušan Šiško je spomnil na svoje pozive ob prejšnjih obravnavah novele, da počakajo na vladni predlog."Zagotovo ga ne bomo podprli, ker ne želimo novi vladi takoj naprtiti neko ogromno delo," je napovedal.

Poslanci kot kaže ne bodo podprli novele zakona o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja. FOTO: Bobo

Podporniki zavrnili očitke o finančni nevzdržnosti predloga Po pričakovanjih so podporo zakonskemu predlogu, ki ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje, v tretji obravnavi napovedali v koalicijskih LMŠ, SAB in SD ter Levici. V Levici bodo zakon kljub preoblikovanju njihovega predloga podprli, saj bodo do uveljavitve zakona leta 2021 imeli skoraj leto časa za dogovor, kako poskrbeti za pravično ureditev financiranja, je napovedal koordinator Levice Luka Mesec. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je označil za najbolj nepravičen davek v državi zaradi enake višine plačila za vse, ki po žepu najbolj udari tiste z najnižjimi dohodki. "Pravičnost se lahko uredi samo, če se ta prispevek spremeni v tako obliko, da ga bomo bodisi vsi plačevali po enakem odstotku bodisi glede na dohodke,"je pojasnil. Poslanec LMŠ Robert Pavšič je prepričan, da so pomisleki o predlogu odveč, saj da je novela zakona z njihovimi dopolnili, s katerim so sledili predlogom Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v praksi izvedljiva. Pred tretjo obravnavo so namreč vložili dopolnilo za dvig prispevka na 32 evrov in določilo, da bi morebitne primanjkljaje v zdravstveni blagajni kril proračun. Vloga proračuna je po besedah Pavšiča"zgolj skrajna varovalka za nepredvidljive situacije". "Vsakršno glasovanje proti našim dopolnilom bomo razumeli kot glasovanje proti ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja,"je poudaril. Dodal je še, do bodo s podporo predlogu postavili tudi dobre temelje in olajšali pot uvedbi solidarnostne lestvice, ki da za LMŠ ni bila nikoli pod vprašajem.

Večina poslanskih skupin se boji, kaj bi sprejetje novele pomenilo za državni proračun. FOTO: Bobo