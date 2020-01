Ukinitev dopolnilnega zavarovanja: Šabeder in Bertoncelj na nasprotnih bregovih

Ministri iz vrst LMŠ in nekateri drugi predstavniki stranke so na sicer običajnem srečanju po današnji seji vlade govorili tudi o predlogu novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katero ukinjajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. O predlogu zakona, ki ga je vložila Levica, bo DZ prihodnji teden opravil tretjo obravnavo, koalicija pa si ni enotna in je podporo posameznim dopolnilom ter končni različici zakona težko napovedati.

V torek sta dopolnila za tretjo obravnavo vložili poslanski skupini SD in LMŠ. SD ponovno predlaga določitev solidarnostne lestvice plačevanja zdravstvenega prispevka, vendar s predlogom že v dosedanjem postopku ni bila uspešna.

LMŠ z dopolnilom za proračunsko varovalko

LMŠ je predlagala več dopolnil, zlasti v skladu s predlogi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Med drugim v LMŠ zaradi zagotavljanja javnofinančne vzdržnosti zdravstvene blagajne z dopolnilom zvišujejo obvezni pavšalni zdravstveni prispevek z 29 evrov, kot zdaj določa predlog novele, na 32 evrov mesečno.

Potem ko so v drugi obravnavi iz predloga zakona z dopolnilom umaknili finančno varovalko, pa želi LMŠ v tretji obravnavi z dopolnilom vrniti določilo, da bo državni proračun zagotavljal kritje finančnega primanjkljaja, ki lahko nastane v primeru nezadostnih prihodkov ZZZS iz prispevkov in drugih virov. Obenem so natančneje opredelili odhodke ZZZS, ki jih je treba pokriti. Gre za obveznosti, ki zapadejo do konca tekočega koledarskega leta.