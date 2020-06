Ukinitev obveznega cepljenja? Predlogu za uvedbo zgolj prostovoljnega v DZ odkimali

Jožef Lenart je v imenu poslancev SDS poudaril, da cepljenje spada med največje uspehe medicine in je največji up za medicino v prihodnje.

Tudi v NSi niso naklonjeni predlogu zakona, saj je razvoj cepiv ključen, da so bolezni, ki so nekoč povzročile veliko smrtnih žrtev, izginile. Je pa Iva Dimic poudarila, da je treba urediti program obveznih cepljenj v sodobno doktrino, da bodo starši dobro obveščeni o cepljenju in da bo država strogo vodila evidenco morebitnih zapletov in za njih prevzela odgovornost.

Dejan Židan (SD) je poudaril, da je treba dvome, ki so jih jasno izrazili posamezniki iz civilne iniciative, razčistiti. To pa morajo opraviti pristojne institucije in ne politika, je dodal. Kritičen je bil tudi do koalicijskega predloga za krepitev cepljenja, po njegovem mnenju ta smer ni pravilna.

Jani Möderndorfer (LMŠ) pa upa, da bodo v prihodnje govorili o nadgradnji sistema cepljenja, ne pa o njegovem ukinjanju. Poleg tega se zavzema, da bi bila določena cepiva, ki so zdaj dostopna samo enemu spolu, po novem dostopna za vse otroke. Gre za cepivo proti HPV, ki povzroča raka materničnega vratu.

Po mnenju Zmaga Jelinčiča Plemenitega (SNS) so dezinformacije, ki se širijo, da je cepljenje škodljivo, škodljive. "Ni res, da necepljeni otroci niso zdravi. Res pa je, da so tisti, ki niso bili cepljeni, spet začeli širiti ošpice," je opozoril.

Željko Cigler (Levica) se sprašuje, kako je mogoče, da v zdajšnjih časih praznoverje in razum hodita z roko v roki. V Levici niso za skepso glede cepljenja, ampak za kritiko. Tako, namesto da dvomijo v učinkovitost cepljenja, zahtevajo med drugim prost dostop do cepiv in javno lastništvo farmacevtskih podjetij, je navedel.

Vojko Starović (SAB) pa se sprašuje, ali lahko verjamemo, da smo kot družba dovolj zavedni in racionalni, da bi ob prostovoljnem cepljenju ostala zadostna raven precepljenosti dovolj visoka. V SAB zaupajo stroki in ocenjujejo, da bi bila taka odločitev zgrešena. In kot je poudaril, je glavni namen cepljenja pravzaprav prenehanje cepljenja s tem, ko bi izkoreninili bolezen.