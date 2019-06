Nova pravila že na naslednjih volitvah?

V Državnem svetu so predlagali presojo ustavne skladnosti določb dveh volilnih zakonov, in sicer 4. člena Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor ter kar osmih členov Zakona o volitvah v državni zbor. Ustavno sodišče je ugotovilo, da območja volilnih okrajev po 26 letih od sprejetja volilne zakonodaje ne ustrezajo več nobenemu merili iz 20. člena ZVDZ (enako število prebivalcev, geografska zaokroženost, največja možna integriteta občine). S tem so kršena načela pravne države iz 2. člena ustave, ugotovljeno protiustavnost pa mora državni zbor odpraviti v roku dveh let – potrebne so predvsem ustrezne spremembe in dopolnitve meja volilnih okrajev, za kar so na Ministrvu za javno upravo že ustanovili delovno skupino.

Ta problematika odpira tudi tematiko morebitnih sprememb volilnega sistema, ki bi volivkam in volivcem v večji meri zagotovile odločilen vpliv na dodelitev mandatov kandidatkam ter kandidatom. Ena od možnosti, ki se ponuja, je uvedba prednostnega glasu; ta ureditev bi hkrati rešila vprašanje meja volilnih okrajev, saj bi se ti ohranili le na administrativni ravni.