Ukinitev volilnih okrajev že drugič pred poslanci

Poslanci bodo vnovič odločali o ukinitvi volilnih okrajev in uvedbi relativnega prednostnega glasu pri parlamentarnih volitvah. Predlog so na matičnem odboru pred tednom dni podprli poslanci iz vrst predlagateljic SAB, LMŠ, Levice in SD ter koalicijskih SMC in NSi. Za uspeh je potrebnih 60 poslanskih glasov.

Danes bo torej jasno, ali bo novela zakona o volitvah v DZ v drugem poskusu dobila potrebno dvotretjinsko podporo poslancev. Marca je bil tak predlog neuspešen. Zmanjkali so trije glasovi. icon-expand Sprememba volilne zakonodaje je nujna. FOTO: Damjan Žibert Če predlog tudi to pot ne bo prejel potrebne večine, je pričakovati vložitev predloga za spremembe meja volilnih okrajev, ki ga je v sodelovanju s koalicijo pripravilo ministrstvo za javno upravo. Predlogu sta naklonjeni SDS in DeSUS. Pričakovati pa je, da bi ga ob neuspehu ukinitve okrajev podprli tudi koalicijski SMC in NSi. Sprememba volilne zakonodaje je namreč nujna, saj je ustavno sodišče ugotovilo, da je ta neustavna v delu, ki govori o določitvi volilnih okrajih, saj je med največjim in najmanjšim prevelika razlika. Zakonodajalcu je postavilo tudi dveletni rok izpolnitev odločbe, ki poteče 21. decembra. Pred poslanci bo danes tudi predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji, s katerim želijo poslanci iz vrst koalicije, SNS in poslancev manjšin urediti pravice vojnega veterana oziroma njegovih družinskih članov pri ohranitvi najema službenega stanovanja. Predlog pozdravljajo tudi na ministrstvu za notranje zadeve. icon-expand