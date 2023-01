Ukinjajo štiri prevzemna mesta in nameščajo paketne omarice

Kot so nam sporočili iz Mimovrste, "stremijo k uresničevanju dolgoročnih strateških ciljev, ki temeljijo na izboljšani uporabniški izkušnji in nadgradnji geografske pokritosti prevzemnih mest". V Sloveniji smo zdaj že dodobra navajeni na paketne omarice, ki precej olajšajo prevzem blaga, za tak način prevzemanja paketov pa se je zdaj odločil tudi trgovec Mimovrste v sodelovanju z distributerjem GLS.

Kot pravijo, so eden ključnih akterjev na trgu in svojim uporabnikom želijo zagotoviti inovativne in visokokakovostne storitve, kar je sicer tudi vizija poljske skupine Allegro, ki je lastnik podjetja Mimovrste. V letu 2021 je namreč lastništvo nad podjetjem Mimovrste prevzela najbolj priljubljena nakupovalna platforma na Poljskem, Allegro, ki je obenem tudi ena največjih platform za e-trgovanje v Evropi.

Pri podjetju navajajo, da bodo s paketnimi omaricami "zagotovili trajnostno in konkurenčno poslovanje, ki bo uporabnikom zagotavljalo visoko storitev in učinkovit način dostave oziroma prevzema blaga".

Trgovec ima trenutno štiri prevzemna mesta, zaprla se bodo v Kopru, Kranju, Celju in v Ljubljani na Brnčičevi ulici. V spletni trgovini je trenutno zaposlenih 500 delavcev, ki, kot navajajo na spletni strani, "skrbijo za celostno in prijetno nakupovanje". Nekateri delajo na prevzemnih mestih, ta poslovna odločitev pa bo torej nedvomno vplivala tudi na njih, so sporočili iz podjetja. Trgovec je dejal, da so zato "odločitev le stežka sprejeli". Povedali pa so še, da so z zaposlenimi že v fazi dogovarjanja o možnostih prezaposlitve, vsem pa so ponudili tudi podporo in pomoč, če bi jo potrebovali.