Ukinjanje dopolnilnega zavarovanja: koalicija še vedno neenotna

Kako in koliko bomo v prihodnje plačevali zdravstveno zavarovanje?

V LMŠ predlagajo, da bi višina obveznega pavšalnega prispevka, s katerimi bi nadomestili dopolnilno zdravstveno zavarovanje, znašala 32 evrov. Predvidena je valorizacija višine prispevka, morebitni manko v zdravstveni blagajni pa bi se kril iz državnega proračuna.

Medtem bi po predlogu SD za plačevanje prispevka določili progresivno lestvico. Posameznik bi plačeval obvezno dajatev glede na njegove prihodke, med katere so vključeni tudi kapitalski dohodki. Prispevek bi znašal med 10 in 150 evri mesečno, skupaj bi se iz tega naslova v zdravstveno blagajno steklo 477,4 milijona evrov na leto. Bi pa bili oproščeni plačila prispevka tisti s skupnimi prispevki do 3500 evrov na leto, namesto njih bi plačevala država iz proračuna v znesku 25 evrov mesečno.

Šarec: Ukrep je dober za ljudi

Na ministrstvih za finance in za zdravje predlogov dopolnil danes za STA niso komentirali. Je pa premier Marjan Šarec na Twitterju zapisal, da ves čas zagovarja ukinitev dopolnilnega zavarovanja ter da so očitki o nedodelanosti in drugih nejasnostih v zakonu samo izgovori. "Če je resna volja prisotna, bo državni zbor zakon izglasoval," je zapisal.