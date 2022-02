UKOM in STA podpisala Pogodbo o opravljanju javne službe v letu 2022

Direktor Urada Vlade RS za komuniciranje mag. Uroš Urbanija in direktor STA Igor Kadunc sta, v skladu z Zakonom o STA in Uredbo o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije, podpisala pogodbo za opravljanje javne službe STA v letu 2022, so sporočili iz Ukoma. Pogodba upošteva zahteve, ki jih od STA predvideva Zakon o STA, med drugim tudi brezplačen dostop do fotografij.

Skupni letni načrtovani znesek državne pomoči v obliki nadomestila za financiranje javne službe za leto 2022 ostaja enak kot v predhodnih dveh letih, in sicer 2.028.000 EUR.

V Ukomu izpostavljajo, da ta znesek letnega nadomestila za javno službo pomeni akontacijo, ki jo bo mogoče korigirati z aneksom k pogodbi, "ko bo STA v celoti uskladila računovodsko razmejevanje med dejavnostjo javne službe in tržne dejavnosti, skladno z evropskimi in slovenskimi pravili za dodeljevanje državnih pomoči za storitve splošnega gospodarskega pomena (SSGP), ki jih izvaja v okviru javne službe STA." V pogodbi so tovrstne potrebne aktivnosti STA opredeljene, dogovorjen pa je tudi rok za izpolnitev teh obvez. To je 30. junij 2022. Ukom je za lanskoletne zaplete znova obtožil nekdanje vodstvo STA z Bojanom Veselinovićem.