'Ukom mora prenehati s poskusi širjenja nadzora nad medijskim poročanjem'

Namestnik direktorja IPI Scott Griffen je v sporočilu poudaril, da ima vlada v času epidemije še večjo odgovornost, da javnosti omogoča dostop do pravočasnih in aktualnih novic iz raznolikih virov. Po njegovi oceni sem spada tudi nastopanje zdravstvenih strokovnjakov in ministrov na javni radioteleviziji in drugih medijih.

"Ukom mora nemudoma ponovno preučiti svojo politiko in zagotoviti, da predstavnikom vlade ne bo prepovedana komunikacija z mediji," besede Griffena povzema sporočilo. Dodal je, da se žal zdi, da gre za še en primer prizadevanj sedanje vlade, da spodkoplje zaupanje javnosti v delo medijev in novinarjev, ki kritično poročajo o vladi.

V Ukomu so sicer že v četrtek zavrnili navedbe o omejevanju medijskih nastopov funkcionarjev in strokovnjakov. Pojasnili so, da Ukom koordinira in usklajuje nastope vlade in predstavnikov strokovne skupine za covid-19, poleg tega pa medijem predstavniki vlade in strokovnjaki na vprašanja dnevno odgovarjajo na novinarskih konferencah.

Po njihovih besedah vlada že ves čas načrtovano, celovito in ažurno komunicira z javnostmi o svojih odločitvah in ukrepih.