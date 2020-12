Novinarski sindikat prijavil Urbanijo na državno tožilstvo

Iz Ukoma so sporočili, da so vložili ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in oškodovanja javnih sredstev zoper več oseb, med njimi sta tudi prejšnja direktorica Ukoma in zdajšnji direktor STA. Medtem pa iz novinarskega sindikata obvestilo, da so direktorja Ukoma Uroša Urbanijo zaradi zlorabe uradnega položaja prijavili na državno tožilstvo.

Dogajanje v povezavi s financiranjem Slovenske tiskovne agencije (STA) se stopnjuje. Danes je novinarski sindikat sporočil, da je v petek prijavil direktorja Urada vlade za komuniciranje Uroša Urbanijena državno tožilstvo. Kot so zapisali, v sindikatu po preučitvi dejstev utemeljeno domnevajo, da je direktor Ukoma zlorabil uradni položaj, prekoračil svoja pooblastila in z nevestnim delom povzroča škodo opravljanju javne službe STA in informiranju državljanov. V sindikatu menijo, da je direktor Ukoma zavestno prekršil 3. člen Zakona o STA, ki določa, da v imenu ustanovitelja, Republike Slovenije, pravice družbenika izvaja Vlada Republike Slovenije. Nadalje pojasnjujejo, da vladni urad za komuniciranje po veljavni ureditvi nima nobenih zakonskih pristojnosti pri pravicah in dolžnostih ustanovitelja ali njegovega zastopnika, kot niti njunega izrecnega pooblastila, da jih lahko kakorkoli ureja. Prepričani so, da je s prekinitvijo financiranja direktor Ukoma tako svojevoljno in nepooblaščeno posegel v uzakonjene pravice ustanovitelja in njegovega zastopnika, kot tudi v njuno zakonsko dolžnost zagotovitve institucionalne avtonomije in uredniške neodvisnosti ter financiranja javne službe STA.

Z nezakonitim ravnanjem Uroša Urbanije je nastala in nastaja velika premoženjska škoda, ogrožena je dejavnost nacionalne tiskovne agencije, stabilnost njenega poslovanja ter socialna eksistenca in izplačila za opravljeno delo več kot 100 redno zaposlenih in zunanjih sodelavcev, s čemer trpi njihova in socialna varnost njihovih družin.

V sindikatu zato obsojajo "nezakonito finančno izsiljevanje in pritisk na javni medij, ki ga izvaja direktor Ukoma."Ob tem pa ponovno pozivajo vlado, naj izpolni zakonske obveznosti ustanovitelja do stabilnega financiranja javne službe v letošnjem in prihodnjem letu, s tem pa izpolni tudi dolžnost do zagotavljanja pogojev uresničevanja javnega interesa informiranja državljanov.

icon-expand Ukom je vložil ovadbo tudi zoper direktorja STA Bojana Veselinoviča. FOTO: POP TV

Ukom nad STA: vložili ovadbo zaradi suma zlorabe uradnega položaja Medtem pa so danes iz Urada vlade za komuniciranje sporočili, da sovložil ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu Kazenskega zakonika, ki se preganja po uradni dolžnosti, zoper prejšnjo direktorico Urada Vlade RS za komuniciranje (UKOM), mag. Kristino Plavšak Krajnc, ter zaradi suma storitve kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev po 257a. členu KZ-1 zoper direktorja STA d.o.o., Ljubljana, Bojana Veselinoviča ter predsednika Nadzornega sveta družbe STA d.o.o., Ljubljana, Mladena Terčelja, namestnika predsednika, Aleksandra Igličarja, in dva člana, Jureta Brankoviča in Jerneja Šmajdka.



Kot so zapisali v obrazložitvi, naj bi prejšnja direktorica UKOM kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic storila s podpisom Pogodbe št. 81/2019 o opravljanju javne službe v letu 2020 v imenu Urada Vlade RS za komuniciranje kot predstavnika ustanovitelja družbe STA d.o.o., Ljubljana, Republike Slovenije, za kar pa UKOM in posledično zakoniti zastopnik ni imel pooblastila. Nadalje so sporočili, da naj bi direktor družbe STA d.o.o., Ljubljana kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev storil s podpisom Pogodbe št. 81/2019 o opravljanju javne službe v letu 2020 v imenu družbe STA d.o.o., Ljubljana, vedoč, da jo sklepa z organom, ki nima pooblastila za zastopanje ustanovitelja družbe STA d.o.o., Ljubljana, kar je razvidno iz dopisa STA z dne 17. 11. 2020, v katerem navaja, da UKOM nima pooblastila družbenika, ob tem pa je v pogodbi navedeno, da je UKOM predstavnik ustanovitelja.



Predsednik, namestnik in člana Nadzornega sveta STA d.o.o., Ljubljana naj bi kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev storili z opustitvijo dolžnega nadzorstva nad izvrševanjem sklenjene Pogodbe št. 81/2019 o opravljanju javne službe v letu 2020 za družbo STA d.o.o., Ljubljana, vedoč, da je bila sklenjena z organom, ki nima pooblastila za zastopanje ustanovitelja družbe STA d.o.o., Ljubljana, s čimer so opustili dolžno nadzorstvo in omogočili celostno zakonitost pogodbe, še sporočajo iz Ukom. Pojasnjujejo, da so pogodbeno dikcijo "predstavnik ustanovitelja" vsi vpleteni namensko uporabili, da so z UKOM pod pretvezo lahko podpisali pogodbo in začeli izstavljati račune. In nadalje dodajajo, da "brez te zlorabe termina pogodbe ne bi bilo mogoče podpisati, s tem pa tudi ne črpati sredstev. Očitno pa se je to naredilo v želji, da se izognejo nadzoru družbenika, kar se je izkazalo na podlagi vseh dopisov, ki jih je UKOM-u poslal direktor STA Bojan Veselinovič." Janša: Vlada ne posega v STA Janez Janša pa je medtem danes v DZ zagotovil, da vlada ne posega v STA. Predlagali smo le manjkajočega člana v nadzorni svet, ker ga ni bilo, je dejal. Pogodba, za katero vlada želi, da je izpolnjena, pa je bila z agencijo po njegovih besedah podpisana že lani, ko še ni bil premier. Tako kot jo je dolžna izvajati vlada, jo je dolžna izvajati tudi STA, je izpostavil. Spomnimo Po skoraj 30 letih delovanja je obstoj Slovenske tiskovne agencije ogrožen. Vlada ji je namreč ustavila izplačila iz državnega proračuna, prav tako ne namerava skleniti pogodbe za naslednje leto. Vlada namreč STA očita, da kršitve, zaradi katerih naj ne bi bilo mogoče izvajati pogodbe o opravljanju javne službe za letošnje leto, prav tako pa tudi ne skleniti pogodbe za naslednje leto. Omenjena pogodba je osnova za izplačevanje proračunskih sredstev. Medtem pri STA opozarjajo, da so se zaradi zaustavitve financiranja znašli v položaju, ki ogroža poslovno stabilnost agencije in zmožnost opravljanja zakonsko predpisane dejavnosti. Javno nadomestilo namreč predstavlja ključen finančni vir za delovanje STA.