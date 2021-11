Ukom nakazal STA 676.000 evrov, plačilo za delo od januarja do aprila

Ukom je nadomestilo plačal skladno z določbami sedmega protikoronskega zakona (PKP7), ki je določil, da mora Ukom Slovenski tiskovni agenciji (STA) plačati nadomestilo za javno službo v skladu s sprejetim poslovnim načrtom družbe, in to ne glede na to, ali je med Ukomom in STA sklenjena pogodba ali ne. V skladu z letošnjim poslovnim načrtom STA so bili stroški javne službe predvideni v višini 169.000 evrov mesečno, zato je STA skladno s PKP7 in zakonom o STA Ukomu za omenjene mesece tudi izdala zahtevek za plačilo nadomestila v tej višini. A je Ukom zahtevke zavrnil, STA pa se je obrnila na sodišče s postopki izvršbe.

Tik pred pričakovano odločitvijo prvostopenjskega sodišča o zahtevkih za te štiri mesece pa sta direktorja STA in Ukoma, Igor Kadunc in Uroš Urbanija, prišla do sklenitve pogobe o opravljanju in financiranju javne službe za november in december, ob tem pa se tudi dogovorila glede načina poravnave zapadlih obveznosti. Ukom se je tako zavezal, da bo plačal zahtevke za obdobje januar–april, kar se je nato realiziralo s sodno poravnavo, po kateri je moral Ukom nakazati STA 676.000 evrov, medtem ko se je STA odrekla zamudnim obrestim.