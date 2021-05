Ukom obiskala delovna inšpekcija zaradi sumov nepravilnosti pri zaposlovanju

Vlad urade za komuniciranje so obiskali delovni inšpektorji. Na inšpektoratu so potrdili, da je nadzor povezan s postopki zaposlovanja, saj so bili seznanjeni z domnevnimi nepravilnostmi.

icon-expand Direktor Ukoma, Uroš Urbanija FOTO: Damjan Žibert Inšpektorat RS za delo na vladnem uradu za komuniciranje (Ukom) opravlja nadzor s področja delovnih razmerij, predvsem glede postopkov zaposlovanja, so potrdili na inšpektoratu. Kot so pojasnili, so bili seznanjeni z domnevnimi nepravilnostmi, nadzor pa opravljajo po uradni dolžnosti. Kot so še dodali, postopek še ni zaključen, zato več informacij zaenkrat ne morejo posredovati. Odgovor Ukoma še čakamo. Po naših informacijah naj bi Ukom inšpekcija obiskala pretekli petek in v ponedeljek, obisk pa naj bi bil povezan s študentskim delom. icon-expand