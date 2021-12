Trženje fotografij: Ukom in STA ponovno na nasprotnih bregovih

Vladni urad za komuniciranje (Ukom) in Inštitut za raziskovanje v pravu Evropske pravne fakultete Nove univerze sta se dogovorila za pripravo pravnega mnenja o tem, ali lahko Slovenska tiskovna agencija (STA) fotografije prodaja na trgu in ali morajo radijske novice STA vsebovati brezplačno tonsko izjavo. "Na vprašanje, ali lahko STA fotografije, ki nastajajo v okviru javne službe, prodaja na trgu, kljub temu da niti zakon niti akt o ustanovitvi STA ne določata fotografske dejavnosti kot tržne dejavnosti STA, je treba odgovoriti negativno v smislu tega, da bi bilo tovrstno početje STA nezakonito, kolikor gre za avtorsko zaščitene fotografije o najpomembnejših dogodkih," so sklenili v mnenju, ki ga je Ukom objavil na vladni spletni strani.

Kot so še zapisali, zakon sicer izrecno določa tako avtorsko zaščitene fotografije o najpomembnejših dogodkih kot tiste, ki jih je v okviru javne službe treba objaviti brezplačno, kar je dolžnost STA. Nasprotno ta dolžnost ne velja za fotografije, ki niso avtorsko zaščitene oz. tiste, ki se ne nanašajo na najpomembnejše dogodke. Takšne fotografije je sicer moč ponujati v okviru tržne dejavnosti, toda le če jih je mogoče uvrstiti v katero izmed alinej iz 5. člena zakona o STA, med katerimi so tudi razširjene novinarske vsebine in tržne storitve.

Na vprašanje, ali zapis prirejenih za objavo v radijskem mediju pomeni, da mora novica vsebovati tudi tonsko izjavo novice ali ne, je po navedbah pripravljavca mnenja treba odgovoriti pritrdilno v smislu, da je poleg besedila o dogodku treba pripeti tudi tonski zapis primarno zato, da se lahko z brezplačnim dostopom do novice o najpomembnejšem dogodku v celoti zadosti interesu javnosti .

Namen objav novic STA je ravno ta, da ima vsak državljan možnost in pravico brezplačno dostopati do podatkov o najpomembnejših dogodkih iz sveta in Slovenije. Če STA razpolaga s tonskim zapisom besedila, ki je bilo pridobljeno v okviru opravljanja javne službe, je takšen tonski zapis javnosti dolžna omogočiti brezplačno, še piše v pravnem mnenju.

Fotoreporterji opozorili na škodljive posledice pogodbe med STA-jem in Ukomom

V Aktivu fotoreporterjev in fotografov DNS so namreč konec novembra opozorili, da je del pogodbe med STA in Ukomom, ki se nanaša na objavo fotografij v okviru javne službe, škodljiv in nedomišljen. Medtem ko je bil dostop do fotografij STA doslej del tržne dejavnosti, pa je ta v skladu z novembra sklenjeno pogodbo del javne službe. Kot so opozorili, lahko po njihovi oceni sporne določbe privedejo do popolnega sesutja trga vizualnih vsebin.

Na Ukomu, ki ga vodi Uroš Urbanija, menijo, da so s tem pravnim mnenjem razčiščene vse dileme, ki jih je kljub jasni zakonski dikciji objavilo Društvo novinarjev Slovenije (DNS) v zvezi s fotografijami.