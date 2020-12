Ukom sprostitev financiranja STA še vedno pogojuje s prejetjem zahtevane dokumentacije

Urad vlade za komuniciranje (Ukom) od STA še vedno pričakuje zahtevano dokumentacijo, brez katere ne more sprostiti izvajanje pogodbe oz. zadržanega tekočega financiranja agencije in zagotoviti primernega financiranja za leto 2021. Kot so iz Ukoma sporočili "žal te dokumentacije še vedno niso prejeli".

Potem ko se je v četrtek iztekel tridnevni rok, ki ga je odbor DZ za kulturo na ponedeljkovi seji postavil vladi, naj izpolni svoje dolžnosti v skladu z zakonom o STA in pogodbo o opravljanju javne službe ter izplača oktobrsko nakazilo za javno službo in za storitve po letni tržni pogodbi ter s tem zagotovi nadaljnjo stabilnost STA, agencija še ni prejela sredstev. "Kot vam je znano, je bila pred tem seja istega odbora, ki je direktorja STA Bojana Veselinoviča zavezal, da izroči zahtevano dokumentacijo. Žal te dokumentacije še vedno nismo prejeli," so odgovorili v Ukomu. Ukom je od STA za potrebe zagotovitve primernega financiranja jeseni zahteval vrsto podatkov, kar pa je direktor STA Veselinovič zavrnil s pojasnilom, da je s tem presegel zakonska in pravna pooblastila. Te podatke namreč lahko po zakonu o gospodarskih družbah zahteva le vlada, ki je edina družbenica, Ukom pa ustreznega pooblastila nima. Pojasnilo temelji na pravnem mnenju, ki ga je pridobila STA, pa tudi služba vlade za zakonodajo je opozorila, da bi zamrznitev financiranja STA morala biti skrajna sankcija, saj bi posledična ustavitev javne službe pomenila nezakonito stanje. Nadzorni svet STA je na petkovi seji sprejel tudi poslovni načrt za prihodnje leto, ki temelji na 2,028 milijona evrov nadomestila za upravljanje javne službe v 2021. S potrditvijo so ustvarjeni zakonski pogoji za podpis letne pogodbe o financiranju javne službe v letu 2021 z vlado. Tudi nadzorni svet je vlado znova pozval k izpolnitvi obveznosti po veljavnih pogodbah.