Ukom v odgovoru na pismo EANA ponovil očitke na račun Veselinoviča

Ukom je v pismu, pod katero je podpisan njegov direktor Uroš Urbanija, ponovil očitke na račun direktorja STA Bojana Veselinoviča glede ravnanja s tedanjim odgovornim urednikom agencije Borutom Meškom leta 2009. "Prepričani smo, da vam mora biti povsem jasno, da ne gre samo za to, da je direktor Veselinovič odstavil tedanjega odgovornega urednika, ampak tudi za to, da mu je dokumente o prekinitvi pogodbe poslal v bolniško posteljo," so zapisali na uradu.

Izrazili so prepričanje, da trditev EANA, da ni nobenih dokazov za direktorjevo ravnanje, temelji na "manipulacijah in lažeh, ki so del poskusa, da bi vas prepričali, da je nekdo, ki je sposoben takšnega nasilnega dejanja, žrtev. In ne obratno."

Dodali so, da je položaj, v katerega je direktor privedel agencijo, "nesprejemljiv". Ponovili so, da ga je Ukom že oktobra pozval, naj pošlje poslovno dokumentacijo, na podlagi katere bodo lahko v skladu za zakonom pripravili pogodbo o financiranju javne službe STA.

"Vlada republike Slovenije se zaveda težkega položaja, v katerega je direktor Veselinovič spravil zaposlene zaradi svojega načina delovanja. Zato si vlada želi čim prej razrešiti ta položaj. Prepričani smo sicer, da je pravna pot edina prava," je Ukom še navedel v pismu Evropskemu združenju tiskovnih agencij.