Ukom: Varnostniki premierja izplačani v skladu z zakonom

Ljubljana, 08. 10. 2025 17.28 | Posodobljeno pred 51 minutami

STA , M.V.
Na vladi ob očitkih o negospodarnosti izplačil varnostnikom premierja zagotavljajo, da so ta izvedena skladno z zakonodajo in kolektivnimi pogodbami. Ob kršitvah delovnopravne zakonodaje, ugotovljenih v inšpekcijskem nadzoru, pa so na Ukomu pojasnili, da je bil uveden postopek o prekršku zoper vodjo službe za varovanje, globa pa je bila poravnana.

Robert Golob
Robert Golob FOTO: Aljoša Kravanja

Mediji so namreč v zadnjih dneh poročali o ugotovljenih kršitvah inšpekcijskega nadzora, ki ga je maja 2025 za obdobje med lanskim julijem in oktobrom opravil inšpektorat za delo nad delom varnostnikov predsednika vlade Roberta Goloba. Nadzor je odkril nepravilnosti pri organizaciji, evidentiranju in izrabi delovnega časa, so poročali mediji.

Kot so v odzivu pojasnili na Ukomu, je inšpekcijski nadzor ugotovil pomanjkljivost glede počitkov med julijem in septembrom 2024, medtem ko od konca septembra do konca oktobra teh pomanjkljivosti ni bilo več.

Je pa nadzor pokazal tudi na posamezne kršitve maksimalnega dovoljenega števila 56 ur na teden, so navedli na Ukomu. Mediji so ob tem poročali, da je inšpektorat zaradi ugotovljenih nepravilnosti oglobil generalno sekretarko vlade Barbaro Kolenko Helbl. Na vladnem uradu so to zanikali in pojasnili, da je bil zaradi navedenih pomanjkljivosti uveden postopek o prekršku zoper vodjo službe za varovanje predsednika vlade. "Globa je bila poravnana, postopek pa je bil avgusta letos s strani inšpekcije ustavljen," so navedli.

Obenem pa so na Ukomu v odzivu tudi zavrnili očitke o povečanju stroškov plač premierjevih varnostnikov in negospodarni rabi javnih sredstev službe za varovanje predsednika vlade, zaradi česar so nepovezani poslanci iz vrst Demokratov v torek vložili zahtevo za nujno sejo komisije DZ za nadzor javnih financ.

Poudarili so, da je varovanje predsednika vlade zahteva "strokovno usposobljene kadre in ustrezne kadrovske ter finančne vire za nemoteno in učinkovito delovanje".

Medtem je Televizija Slovenija v minulih dneh poročala, da je generalni sekretariat vlade za plače premierjevih varnostnikov v treh letih odštel več kot 1,6 milijona evrov ter več kot milijon evrov za različne dodatke. Povprečni mesečni znesek, namenjen za osnovne plače varnostnikov, pa se je letos v primerjavi z lanskim letom po navedbah televizije povečal za skoraj 54 odstotkov.

Na Ukomu so zatrdili, da so izplačila policistom, ki so z namenom varovanja predsednika vlade začasno premeščeni pod generalni sekretariat vlade, izvedena skladno z zakonodajnimi določili in kolektivnimi pogodbami, ki tudi sicer veljajo za zaposlene v javnem sektorju, ter skladno z obsegom in zahtevnostjo dela ter veljavnimi finančnimi okviri.

Glede povečanja mase plač pa so pojasnili še, da so te spremembe posledica več dejavnikov, med drugim usklajevanja plač, prilagoditev zaradi inflacije ter posebnih varnostnih zahtev, ki jih prinaša delo v službi za varovanje.

krmeki
08. 10. 2025 18.41
+1
Zakaj so bile potem izdane globe za prekrške, če je vse zakonito?
ODGOVORI
1 0
Minifa
08. 10. 2025 18.35
+1
Reševanje vojaka RAJANA..
ODGOVORI
1 0
mali.mato
08. 10. 2025 18.31
Se je spet nekomu nekaj trlo?
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
08. 10. 2025 18.28
+2
Gledam sejo o pravosodju in mi ni jasno zakaj se frajlice oblacijo v rdeco ce pa jim na celu pise da so iz rdecega komunisticnega gnezda in to so tudi ze javno povedali koga so nasledili. Ce pogledamo leta in kdaj so se solali pa je jasno da so kopija Jugovine.
ODGOVORI
2 0
Morgoth
08. 10. 2025 18.24
+2
Tragi-komedija. 🤡🤡🤡
ODGOVORI
2 0
